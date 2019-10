Thay đổi sang tội danh giết người đối với tài xế tông CSGT bị thương

(Dân Việt) Lái ô tô chở gỗ lậu tông vào Tổ CSGT huyện Krông Cho (Gia Lai) khiến một đại úy bị thương, tài xế Hùng bị thay đổi từ tội danh Chống người thi hành công vụ thành tội danh Giết người.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có quyết định thay đổi tội danh Chống người thi hành công vụ thành tội danh Giết người đối với tài xế Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ thị xã An Khê, Gia Lai), người lái xe tông đại úy CSGT bị thương.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 27/7, Nguyễn Thanh Hùng điều khiển xe ô tô BKS 53L-1642 chở theo Đinh Văn H’Bắp (SN 2004, trú tại làng Brang, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê), phía sau xe chở hai gốc gỗ cẩm, hương và hai rễ gỗ bằng lăng chạy từ thị trấn Kông Chro về hướng thị xã An Khê. Khi đến trung tâm huyện Kông Chro thì lực lượng CSGT Công an huyện Kông Chro phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe của Hùng. Nhưng vì không có giấy phép lái xe, ô tô không có giấy đăng ký và trên xe có chở theo số gỗ quý nên Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển ô tô bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng

Nhận được tin báo về nhóm đối tượng trên, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Kông Chro do đại úy Nguyễn Đức Nhã làm Tổ trưởng tổ chức chốt chặn tại tỉnh lộ 667, thuộc địa phận thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro. Khoảng 15h50 cùng ngày, xe ô tô của Hùng chạy đến địa điểm trên thì bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe ô tô nhưng Hùng không chấp hành mà cho xe tăng tốc, tông vào phần hông bên phải phía cuối thùng xe ô tô tải BKS 81A-003.73 của tổ tuần tra đang chặn ngang đường để tẩu thoát. Cú va chạm mạnh làm thùng xe ô tô tải văng trúng đại úy Nhã đang đứng bên cạnh. Hậu quả xe ô tô tải bị hư hỏng, đại úy Nhã bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Đối tượng Hùng lái xe chở gỗ lậu lao thẳng vào tổ CSGT khiến đại uý Nguyễn Đức Nhã bị thương.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận do đã sử dụng ma túy đá, khi thấy lực lượng CSGT chặn kiểm tra, sợ bị xử phạt nên đã cố ý tông vào lực lượng CSGT để tẩu thoát.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hùng về tội Chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ xác định hành vi của Hùng đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Ngày 21/9, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn thay đổi tội danh Chống người thi hành công vụ thành tội Giết người đối với Nguyễn Thanh Hùng.