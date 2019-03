Thiếu nữ bị người yêu dùng ảnh "nóng" để tống tiền

(Dân Việt) Trong thời gian yêu nhau, Nguyễn Phan Duy Khánh được người yêu gửi video và ảnh nhạy cảm của mình. Sau khi chia tay, Khánh đã dùng những đoạn phim này để tống tiền người yêu.

Ngày 9.3, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phan Duy Khánh (16 tuổi, ngụ huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khánh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, trong thời gian yêu nhau em N.T.T (17 tuổi, ngụ huyện Cư Jút), đã gửi cho Khánh những đoạn phim, hình ảnh nhạy cảm của mình. Đến ngày 15.2, khi không còn yêu nhau nữa, T yêu cầu Khánh xóa toàn bộ hình ảnh trên.

Tuy nhiên, Khánh không đồng ý mà yêu cầu T. phải đưa 3 triệu đồng mới xóa, nếu không sẽ tung lên mạng. Lo sợ bị tung hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng, thiếu nữ này đã đưa cho Khánh 1 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Khánh tiếp tục nhắn tin đe dọa T., đòi số tiền còn lại.

Do không thể tiếp tục đáp ứng được yêu cầu của Khánh, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, Công an huyện Cư Jút đã vào cuộc và bắt quả tang Khánh đang nhận 2 triệu đồng của T.