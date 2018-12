Thợ sửa xe giữ chìa khóa cũ để cuỗm hàng loạt xe máy

(Dân Việt) Chỉ trong vòng 15-30 giây, một tên trộm 17 tuổi trú tỉnh Quảng Trị đã có thể bẻ khóa chiếc xe máy để lấy cắp.

Ngày 27.12, tin từ Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đông Hà cùng Công an phường 2 (thuộc Công an TP.Đông Hà) vừa phối hợp đấu tranh, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 2001, trú thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, Hướng Hoá, Quảng Trị) có hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng khai nhận, lợi dụng sơ hở và sự chủ quan của chủ tài sản, từ tháng 8 đến nay, Hùng đã dùng dụng cụ phá khóa thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Đông Hà.

Đối tượng Hùng cho biết, 2 năm nay đã đổ tất cả số tiền dành dụm được từ việc làm thuê sửa xe máy (khoảng 200 triệu đồng) để chơi game đánh bạc trên mạng. Ban đầu, Hùng chơi với số tiền nhỏ nhưng ngày càng nghiện nên số tiền chơi game lớn dần. Đến lúc túng thiếu, Hùng nảy sinh ý định trộm xe máy để thỏa mãn cơn nghiện game.

Nguyễn Văn Hùng bên tang vật khi bị bắt giữ. Ảnh: Ngọc Vũ

Để thực hiện hành vi trộm cắp, khi khách hàng đến quán thay ổ khóa xe, Hùng đã cất giữ lại những chìa khóa cũ. Sau đó, Hùng dùng những chìa khóa cũ đó để thực hiện việc mở khóa trộm các xe máy. Khi không mở được khóa xe bằng chìa khóa cũ, Hùng dùng vam để bẻ khóa.

Theo lời khai, Hùng chỉ mất từ 15-30 giây là có thể thực hiện xong hành vi bẻ khóa trộm xe.

Sau khi trộm được xe, Hùng tháo bỏ biển số rồi mang đi cầm cố với giá khoảng vài trăm đến 2 triệu đồng. Số tiền đó Hùng dùng để chơi game đánh bạc qua mạng.

Dụng cụ gây án của Nguyễn Văn Hùng gồm những chiếc chìa khóa cũ và vam phá khóa xe. Ảnh: Ngọc Vũ

Trung tá Đoàn Trọng Quỳnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đông Hà cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này liên tiếp bắt tội phạm trộm cắp, đa số đều dưới 18 tuổi nên rất khó để khởi tố.

Nhằm hạn chế loại tội phạm này, thời gian tới, Công an TP.Đông Hà sẽ tăng cường điều tra, xử lý, bên cạnh đó cần sự vào cuộc giáo dục, răn đe của chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.