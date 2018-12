Thông tin bất ngờ vụ nhóm giáo viên, kiểm lâm tham gia "tiệc" ma túy

(Dân Việt) Liên quan đến nhóm cán bộ, viên chức dương tính với ma túy trong quán karaoke mà Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ, lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Hương Khê, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã lên tiếng.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 21h30 ngày 21.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ “đột kích” phòng VIP8 Karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê phát hiện 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma tuý.

Trong số 13 đối tượng bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ có đến 5 cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Trong đó, có 2 cán bộ ngành giáo dục, 1 cán bộ thuộc ngành ngân hàng, 1 cán bộ bảo hiểm Ngân hàng Công Thương và 1 cán bộ ngành kiểm lâm.

Qua test nhanh của lực lượng chức năng, cả 13 đối tượng đều dương tính với ketamine (ke - đá), thuốc lắc và cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ mặt quỷ.

Quán karaoke nơi lực lượng chức năng khám xét, bắt giữ các đối tượng đang sử dụng chất ma túy. Ảnh: CAHT

Sáng nay (23.12), trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê - xác nhận có cán bộ giáo viên thuộc ngành giáo dục huyện này trong vụ việc trên và đã nắm được thông tin từ cơ quan điều tra về việc hai cán bộ của ngành sử dụng ma túy.

Theo ông Hùng, nữ giáo viên bị bắt giữ tên là T. H, hiện đang giảng dạy tại Trường Tiểu học Hương Trà, còn nữ kế toán là L.Q công tác tại Trường Mầm non Phúc Trạch.

"Cô H. về giảng dạy tại trường Tiểu học Hương Trà được 3 năm nay, trước đó cô này dạy ở Lộc Yên. Hiện chúng tôi mới nghe thông tin như vậy, nhưng phải đợi kết luận của cơ quan điều tra mới đưa ra hình thức xử lý", ông Hùng cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý của ngành đối với hai trường hợp nêu trên, ông Hùng cho biết thêm: “Chúng tôi chờ kết luận của các cơ quan chức năng và chính quyền. Quan điểm là xử lý đúng người, đúng tội, không bao dung cho những chuyện như thế này”.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke. Ảnh: CAHT

Cũng liên quan vụ việc này, ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được thông tin một cán bộ làm việc tại Hạt kiểm lâm Hương Khê bị bắt giữ.

"Có thông tin nói bắt giữ anh C. nhưng phía công an chưa làm việc với chúng tôi. Tôi cũng đã liên hệ với Hạt kiểm lâm Hương Khê để xác minh lại nhưng đến sáng nay (23.12) vẫn chưa liên hệ được anh C. Nếu đúng là anh C. thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành”, ông Huấn nói.