Thông tin đối tượng nổ súng giữa trưa ở ngân hàng Thanh Hóa

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tước quân tịch và bắt tạm giam đối tượng Đào Xuân Tư để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chi nhánh Vietcombank nơi xảy ra sự việc.

Chiều 4/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2019. Tại buổi họp báo, Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an Thanh Hóa đã thông tin về vụ việc nổ súng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Nghi Sơn đóng trên địa bàn xã Hải Yến (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vào trưa 25/7 vừa qua.

Đại tá Minh cho biết: “Hiện nay cơ quan điều tra tiến hành khởi tố tội gây rối trật tự công cộng đối tượng Đào Xuân Tư, cấp bậc Thượng úy, cán bộ đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn. Đối tượng đã sử dụng xe máy để gây ra vụ việc này”.

Cũng theo Đại tá Minh, hiện nay Công an huyện Triệu Sơn đã tước quân tịch, bắt giam đối tượng Tư để xử lý hình sự.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào khoảng hơn 11h ngày 25/7, bất ngờ một đối tượng bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng trùm kín xông vào chi nhánh ngân hàng rồi dùng súng uy hiếp nhân viên.

Khi phát hiện sự việc, khi bảo vệ giằng co với tên cướp thì đối tượng nổ 3 phát súng rồi lên xe máy tẩu thoát về hướng Nghệ An. Hậu quả khiến 1 bảo vệ bị thương khi giằng co, khống chế đối tượng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh điều tra, làm rõ.