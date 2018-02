Thủ tướng biểu dương chiến công phá vụ án giết 5 người ở TP.HCM

(Dân Việt) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình.

Vào sáng 15.2 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), tại đường số 7, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM đã phát hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP.HCM và sự phối hợp chặt chẽ của công an các tỉnh Long An và An Giang, Tổng cục Cảnh sát, Công an TP.HCM và các lực lượng chức năng, không quản ngày đêm vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đã khẩn trương điều tra, phá án và bắt được nghi phạm gây án.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM - cho biết: "Nghi can được xác định là Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, quê An Giang). Nghi can này bị bắt giữ khi lẩn trốn ở tỉnh Long An và hiện đang di lý về TP.HCM để mở rộng điều tra. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nghi can Tình chính là người làm công trong cơ sở gia công máng xối inox ở gia đình ông Mai Xuân Chinh (sinh năm 1972, quê Thanh Hóa) nằm trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân".

Nghi phạm Tình. Ảnh: C.T

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và Công an TP.HCM. Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Như Dân Việt đã đưa tin: Trước đó - trưa 15.2 (tức ngày 30 Tết), người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Chinh, bà Hồng trên đường này lâu ngày không mở nên đã qua gọi cửa, gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên nghi ngờ và báo cho công an địa phương. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tiến hành hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu. Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có 1 người phụ nữ tử vong trên ghế của ngôi nhà và 4 người khác cũng đã tử vong.

Người dân theo dõi án mạng kinh hoàng. Ảnh: C.T

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Công an quận Bình Tân đã báo cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai của nhiều người thân hàng xóm, công an đã thu được những manh mối dần hé lộ vụ án sát hại 5 người trong ngôi nhà ngày 30 Tết.

Danh tính các nạn nhân được xác định là vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (sinh năm 1972), bà Mai Thị Hồng (sinh năm 1981, cùng quê Thanh Hóa) và 3 con là Mai Xuân Triệu (sinh năm 2005), Mai Huyền Diệu (sinh năm 2007), Mai Huyền Diệp (sinh năm 2012).

Theo công an, ông Chinh tử vong với vết thương ở phần cổ còn 3 người con tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Riêng bà Hồng được xác định tử vong ngay gần cửa ra vào của ngôi nhà với nhiều vết thương chí mạng trên người. Tài sản trong ngôi nhà có nhiều xáo trộn, có một số tài sản đã bị mất.