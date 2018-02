Thực hư thông tin cướp giả thợ điện chém gia chủ nhập viện gây xôn xao

(Dân Việt) Trang Facebook “Vĩnh Phúc To...” chia sẻ thông tin, tên cướp đóng giả thợ điện vào nhà rồi chém gia chủ để cướp tài sản.

Thông tin vụ cướp đóng giả thợ điện vào nhà chém gia chủ nhập viện chia sẻ trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình) Hai ngày qua, trên trang Facebook “Vĩnh Phúc To...” chia sẻ thông tin, tại khu nhà sát Bệnh viện đa khoa TP.Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ cướp táo tợn, kèm theo một bức ảnh ghi lại cảnh nhiều đồ đạc bên trong ngôi nhà có dấu hiệu bị lục lọi và một bức ảnh khác ghi lại cảnh vết máu vương vãi trên nền nhà. Theo trang Facebook “Vĩnh Phúc To...”, tên cướp gây ra vụ việc đã đóng giả là thợ điện để vào nhà. Sau đó, đối tượng dí dùi cui điện vào chủ nhà khiến nạn nhân bất tỉnh trước khi phá két sắt. Khi chủ nhà tỉnh dậy thì bị tên cướp chém vào đầu bị thương nhập viện. Thông tin trên sau đó thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của người dùng Facebook. Nhiều ý kiến bày tỏ hành vi gây án của tên cướp quá manh động. Trao đổi với PV về thông tin trên, lãnh đạo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, có vụ việc trên và cho biết sự việc xảy ra sáng qua (27.2). Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Phúc Yên đang điều tra, làm rõ đối tượng. Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, sức khỏe nạn nhân trong vụ việc đã ổn định.

