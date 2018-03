Tin lời hai “cảnh sát” đi ô tô, nữ chủ tiệm tạp hóa bị mất cả vàng lẫn tiền

(Dân Việt) Nghe hai vị “cảnh sát” báo con trai bị thua cá độ bóng đá đang bị tạm giữ, nữ chủ tiệm tạp hóa hốt hoảng gom tiền, vàng đưa cho 2 kẻ lạ mặt.

Tin lời hai “cảnh sát”, nữ chủ tiệm tạp hóa bị mất cả vàng lẫn tiền (ảnh minh họa) Ngày 1.3, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào sáng 26.2, bà T.T.T.L. đang bán hàng tại quán tạp hóa của gia đình ở làng Hố Lâm (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) thì có hai người đàn ông đi xe ô tô đến, tự xưng là cán bộ công an của một huyện ở Gia Lai. Hai người này đưa ảnh con trai của bà L là anh T. và cho biết anh T. bị thua cá độ bóng đá với số tiền 60 triệu đồng, đang bị tạm giữ. Hai người đàn ông yêu cầu bà L đưa tiền cho họ. Tin lời, bà L đưa cho hai kẻ lạ mặt 10 triệu đồng cùng 2 lượng vàng. Sau khi hai vị “cảnh sát” lên ô tô rời đi, chủ tiệm tạp hóa gọi điện thoại cho con trai thì biết anh T vẫn đang làm thợ sắt ở tỉnh Đắk Lắk và không có tham gia cá độ bóng đá. Hiện, vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.

