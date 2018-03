Tin mới nhất vụ phó trưởng khoa sản bị chồng sát hại

(Dân Việt) Ông Đ. đã tỉnh táo và vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Đ. đang được điều trị tại BV Đa khoa Lào Cai Liên quan tới sự việc, chị Tr.T.H., Phó Trưởng khoa Sản, bệnh viện Đa khoa Lào Cai tử vong vào chiều tối 2/3 tại nhà riêng ở TP.Lào Cai, sáng ngày 5/3, ông Phạm An Hùng - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, hiện tại bệnh nhân Đ. đã tỉnh táo và vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cũng theo Hùng, bác sĩ H. là người được đào tạo rất bài bản và là bác sĩ có chuyên môn tốt tại khoa sản. Bác sĩ H. giữ vị trí phó khoa Sản của bệnh viện đã 3 năm qua, đồng thời đây cũng là bác sĩ chuyên khoa II duy nhất của khoa sản. Cũng theo GĐ BV Đa khoa Lào Cai, bác sĩ H. không chỉ giỏi về chuyên môn, bác sĩ H. còn là người rất có trách nhiệm, sống rất hòa đồng với các đồng nghiệp khác, tận tình với người bệnh và được nhiều người quý mến. Trước đó, chiều tối 2/3, con của ông B.H.Đ (SN 1971) - chồng bác sĩ Trần Thị H. đi học về. Khi lên tầng hai thì cháu bé hoảng hốt thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu. Khi lên tầng 3 thì phát hiện bố đang nằm nôn ói. Sau đó, cháu bé đã gọi cho người thân đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong. Còn Đ. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng khá nguy kịch. Ông B.H.Đ. bước đầu thừa nhận đã dùng búa đập vào đầu vợ do nghi ngờ bác sĩ H. có quan hệ bất chính bên ngoài. Sau khi dùng búa đinh sát hại vợ, Đ. đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử, nhưng không thành.

