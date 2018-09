Tin mới nhất vụ vợ chết trong phòng tắm, chồng bất tỉnh tại nhà

Chiều 29.9, ông Nguyễn Công Pha, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Hải (58 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân là bà Đặng Thị N (56 tuổi, vợ ông Hải) bị giết chết tại phòng tắm với nhiều vết thương trên đầu và vết cắt vùng cổ. Căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Khôi Nguyên Trước đó, khoảng 8h ngày 20.9, thấy cửa nhà ông Hải vẫn khép kín, gọi không nghe trả lời nên người quen vào kiểm tra thì phát hiện ông Hải nằm bất động dưới nền gạch, xung quanh có rất nhiều máu. Khi tìm kiếm bà N thì mọi người hốt hoảng thấy bà gục chết trong nhà tắm với vết thương ở vùng đầu và cổ. Ngay sau đó, ông Hải được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị vết thương, ngày 27.9 ông Hải được xuất viện. Biết khó trốn khỏi tội, ông Hải đã thú nhận mình là thủ phạm gây ra cái chết cho vợ. Theo lời khai ban đầu, trước khi xảy ra án mạng gần một tuần, do cha ruột mất, bà N về chịu tang và ở lại nhiều ngày. Đến khi bà N trở về nhà thì bị ông Hải cự cãi, lớn tiếng. Rạng sáng 20.9, ông Hải xô vợ té ngã bất tỉnh rồi dùng dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong tại nhà tắm. Lo sợ, ông Hải dùng dao cắt mạch máu tay tự tử nhưng được phát hiện cứu sống.

Theo Khôi Nguyên (Thanh Niên)

Tag: phát hiện 2 vợ chồng thương vong tại Long An, phát hiện 2 vợ chồng thương vong, nghi án giết người, giết người, Long An, Trần Văn Hải