Tội ác rùng rợn của gã chồng trăng hoa tra tấn vợ đến chết rồi phân xác

(Dân Việt) Một vụ án khủng khiếp đã xảy ra vào những ngày cuối tháng 3/2017 ở Ấn Độ khi một người đàn ông nhẫn tâm tra tấn vợ suốt 12 tiếng, thậm chí còn tiêm thuốc giảm đau để ép cô tỉnh lại và hành hạ đến chết.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Chân dung kẻ tra tấn vợ đến chết rồi phân xác phi tang. Trận đòn tàn nhẫn Vào một buổi tối cuối tháng 3/2017, Subodh Kumar, một thợ hàn chì trở về nhà khi đã ngà ngà say. Lúc này, cả hai người vợ và những đứa con cũng đều ở nhà. Nhìn thấy cô vợ đầu là Nirmala Sitharaman (tên nhân vật đã thay đổi), cơn giận của Subodh lại dâng lên và giữa hai người đã xảy ra to tiếng. Subodh yêu cầu người vợ hai và các con đi vào một căn phòng bắt khóa cửa lại. Xong đâu đấy, anh ta liền kéo Nirmala vào căn phòng khác rồi bắt đầu tra khảo, ép cô phải nói ra tên "nhân tình bí mật". Khi vừa lên tiếng khẳng định mình không hề có ai khác, Subodh chẳng nói chẳng rằng vớ luôn thanh gỗ được chuẩn bị từ trước đó đánh tới tấp làm cô tối tăm mặt mày. Hắn còn túm tóc kéo lê vợ khắp nhà để thỏa cơn tam bành. “Suốt 12 tiếng, Subodh trói chân tay vợ và đánh đập cô tàn nhẫn, không cho ăn uống mặc cho vợ van khóc, kêu xin...", phía cảnh sát cho biết. Thấy mẹ kêu khóc vì bị cha đánh đập dã man, hai đứa con vội chạy vào can ngăn liền bị cha nhốt luôn vào phòng của người vợ hai và khóa trái cửa. Sau 12 tiếng, Subodh mới chịu dừng tay khi Nirmala ngất xỉu. Lúc này, hắn tới chỗ bác sĩ xin thuốc giảm đau về tiêm để cô tỉnh lại, định bụng sẽ tiếp tục trừng trị cô. Tuy nhiên, Nirmala đã tử vong vì những vết thương quá nặng. Lúc này, Subodh bắt đầu cảm thấy sợ hãi nếu để người khác phát hiện ra hành vi của mình. "Anh ta liền đưa vợ hai và các con tới một nơi khác rồi quay về nhà phân xác Nirmala thành nhiều mảnh", cảnh sát cho biết. Tuy nhiên, thời điểm đó thi thể Nirmala đã bắt đầu phân hủy khiến hàng xóm gửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ. Họ càng nghi ngờ hơn khi mấy ngày liền không thấy vợ chồng con cái nhà Subodh Kumar, còn bản thân anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Thông báo ngay lập tức được gửi tới cảnh sát. Gã đàn ông trăng hoa Khám xét căn nhà, cảnh sát đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện nhiều phần cơ thể Nirmala được bọc trong những chiếc túi khác nhau. Tại đồn cảnh sát, Subodh đã phải cúi đầu khai nhận hành động vô lương tâm của mình. "Hắn còn lên kế hoạch phi tang dần trong vòng một tuần để không bị phát hiện", một điều tra viên nói. Subodh Kumar vốn được biết đến là một kẻ không chỉ vũ phu mà còn trăng hoa. Tuy đã có vợ và hai con nhưng không ít lần Nirmala phải nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến cảnh chồng mình cặp kè với những người phụ nữ khác khi ở xa nhà. Một ngày, hắn dẫn theo một cô gái về tuyên bố là vợ hai và sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà với Nirmala. Hai người đó có với nhau một cô con gái 2 tháng tuổi. Thấy vậy, Nirmala nhất định phản đối sự hiện diện của cô vợ hai trong nhà, cảnh chung chồng khiến hai người phụ nữ thường xuyên bất hòa. Cho rằng Nirmala không biết điều, Subodh luôn tỏ ra tức giận. Theo những người hàng xóm của Subodh, Nirmala là người hiền lành nhưng cuộc sống gia đình họ có vẻ bất ổn. Dạo gần đây, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, to tiếng với nhau, chuyện Subodh đánh đập, hành hạ vợ xảy ra như cơm bữa. Có lần, Subodh nhìn thấy Nirmala đang trò chuyện với một người đàn ông. Cho rằng vợ mình có nhân tình, máu ghen tuông nổi lên, cộng thêm những ức chế từ trước, trong đầu Subodh bắt đầu nghĩ đến cách phải trừng trị vợ, dẫn tới vụ án đau lòng này. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 24/2/2018.

Tag: trong an, chong giet vo, bao hanh phu nu, bao luc gia dinh, tuc tuc an do, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn