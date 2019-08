TP.HCM: Nguyên nhân người đàn ông bị chém đứt lìa cánh tay

(Dân Việt) Qua truy xét, công an vừa bắt giữ nhóm giang hồ đã dùng hung khí chém người đàn ông gần đứt lìa tay ở trung tâm Sài Gòn.

Ngày 30/8, Công an quận 3, TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Phong Trung (37 tuổi, còn gọi Trung Anh), Phạm Phong Quang (35 tuổi, còn gọi Trung Em, em ruột Trung Anh), Vũ Thanh Long (35 tuổi), Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, chiều 28/8, ông Sang đang cùng vợ bán nước sâm ở con hẻm 162 đường Cao Thắng, quận 3, TP.HCM. Lúc này, Phạm Phong Trung chở vợ tới hỏi mua nước sâm. Trong lúc nói chuyện, giữa ông Sang và Trung xảy ra cự cãi thách thức đánh nhau. Ít phút sau, vợ chồng Trung điều khiển xe máy bỏ đi. Ông Sang cũng đi vào nhà lấy xe máy đi.

Trung về chung cư kể chuyện mâu thuẫn giữa mình và ông Sang cho Phạm Phong Quang, Vũ Thanh Long, Lê Tuấn Anh (cùng ngụ quận 3) và một người chưa rõ lai lịch nghe. Sau đó, nhóm cầm theo hung khí đến chỗ ông Sang để nói chuyện.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm Trung đi tới trước số 82 đường Cao Thắng, phường 4, quận 3 thì gặp ông Sang chạy phía trước nên đuổi theo. Thấy nhóm của Trung, ông Sang rút dao chém. Hai anh em Trung xuống xe máy, cầm hung khí rượt đuổi theo ông Sang chém khiến ông vứt xe máy chạy bộ.

Ông chạy được 1 đoạn thì nhóm Trung đuổi kịp chém khiến gần đứt lìa cánh tay. Gây án xong, nhóm Trung tẩu thoát, ông Sang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công cánh tay cho ông Sang.

Công an quận 3 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh xác định nhóm đối tượng gây án. Công an đã mời 1 số người có liên quan về trụ sở làm việc và có lời khai như trên.