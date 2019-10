TP.HCM: Phá đường dây ma tuý “khủng” cung cấp cho quán bar vũ trường

(Dân Việt) Ngày 1/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM, Đoàn 3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đội 6, Cục Chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và các đơn vị Bộ Công an đã triệt phá thành công 1 đường dây ma tuý chuyên cung cấp thuốc lắc, ketamine cho các “dân chơi” thượng lưu vũ trường, quán bar ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Minh Tùng (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM, đối tượng cầm đầu), Đặng Thị Kim Ngân (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Quang Khiêm (47 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuân (29 tuổi). Theo điều tra, tháng 9/2018, công an phát hiện 1 đường dây ma tuý chuyên cung cấp thuốc lắc, ketamine cho các “dân chơi” thượng lưu vũ trường, quán bar ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Qua đeo bám, công an xác định đường dây ma tuý này được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ. Mỗi lần các đối tượng vận chuyển từ 5.000 – 10.000 viên thuốc lắc và từ 2 – 4 kg ketamine từ Campuchia về cung cấp cho quán bar, vũ trường. Công an xác định Tùng và 1 người mang quốc tịch Campuchia cầm đầu đường dây này. Tang vật cùng 1 đối tượng trong đường dây ma tuý do Tùng cầm đầu. Chiều 29/9, lực lượng của các đơn vị nói trên đã ập vào 1 địa điểm ở đường S4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Tại đây, công an bắt đối tượng Tùng cùng 3 đồng bọn. Tiến hành khám xét nơi ở, công an thu giữ 15kg ma túy tổng hợp loại ketamine và 50.000 viên thuốc lắc. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.