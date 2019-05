Triệt phá kho ma tuý khủng: Nửa tấn ma tuý đá trong máy ép bao bì

(Dân Việt) Ngày 12.5, Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an TP.HCM, Công an Bình Dương và Công an nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM khám phá đường dây buôn ma tuý có lượng tang vật thu giữ lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh, thành phía Nam.

Theo đó, chiều 11.5, các lực lượng phối hợp đã đột kích vào kho hàng nằm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tại đây, công an thu giữ khoảng 500kg ma tuý đá giấu trong 4 máy ép bao bì. Số ma tuý này có giá trị ước khoảng 500 tỷ đồng. Tại hiện trường, Công an bắt giữ Jhu Minh Jyun (SN 1985, quốc tịch Đài Loan). Cùng thời điểm, 1 tổ công tác phối hợp khác đã ập vào 1 căn nhà ở đường Cộng Hoà, Q.Tân Bình, bắt giữ 3 đối tượng, trong đó người cầm đầu là Liu Minh Yang (SN 1985, quốc tịch Đài Loan). Một đối tượng bị bắt giữ. Bước đầu xác định, Liu Minh Yang cùng đàn em nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, rồi thuê kho hàng ở Bình Chánh để làm nơi tập kết hàng. Lượng ma tuý "khủng" được chuyển từ khu vực "Tam giác vàng" về Việt Nam bằng đường bộ thông qua các cửa khẩu. Tại kho hàng, chúng đóng gói, cất giấu tinh vi ma túy rồi chuyển đi các nước khác tiêu thụ.

