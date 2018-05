Trộm cắp bị dân vây bắt, nam thanh niên mất mạng trên đường tẩu thoát

(Dân Việt) Bị người dân phát hiện khi đang cạy cửa để trộm cắp, nam thanh niên bỏ chạy nhưng được phát hiện tử vong sau đó.

Nam nghi phạm trộm cắp mất mạng sau khi bị người dân vây bắt. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 16/5, lãnh đạo Công an huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) cho biết, công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong tại xã Tân Thành (huyện Vụ Bản) sau khi bị người dân đuổi bắt vì trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, trưa 16/5, người dân sinh sống ở xã Tân Thành phát hiện một nam thanh niên có hành vi trộm cắp nên hô hoán truy đuổi.

Một người dùng Facebook sau đó đã chia sẻ hình ảnh thời điểm nam nghi phạm trộm cắp tài sản bị người dân vây bắt và nằm bất động ở khu đất ven đường, bên cạnh là một chiếc xe máy Wave biển số Nam Định.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Vụ Bản xác nhận sự việc trên và cho biết khoảng 11h15 ngày 16/5, Công an huyện nhận được thông tin từ Công an xã Tân Thành về việc bắt được một nam thanh niên có hành vi trộm cắp.

Ngay sau đó, Công an huyện Vụ Bản đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do bị thương nặng trong quá trình bỏ chạy, nam nghi phạm đã tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định đã vào cuộc điều tra, phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân nam nghi phạm trộm cắp tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Vụ Bản thông tin thêm, qua điều tra ban đầu xác định, nam thanh niên tử vong trú tại phường Văn Miếu, TP.Nam Định. Người này đã có nhiều tiền án, tiền sự và mắc bệnh xã hội.

Trưa 16/5, nam nghi phạm tới địa bàn xã Tân Thành trộm cắp tiền của dân. Sau đó, đối tượng tới nhà thứ hai tiếp tục cạy cửa thì bị phát hiện và lên xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt.