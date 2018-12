Trốn truy nã 23 năm vẫn không thay tên đổi họ

(Dân Việt) Các lực lượng công an thuộc Công an tỉnh Quảng Trị liên tục truy xét, bắt được các đối tượng trốn lệnh truy nã, trong đó có đối tượng đã trốn truy nã tới 23 năm bằng tên thật.

Ngày 24.12, tin từ Công an phường 1, TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị này vừa bắt được đối tượng Trương Duy Phương (SN 1997, trú thôn Xuân An, xã Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị). Đối tượng bị truy nã khi có mặt tại quán Internet trên đường Trần Phú (thuộc khu phố 6, phường 1, TP.Đông Hà).

Trước đó, ngày 8.8, Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiến hành thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Trương Duy Phương bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp

Trong thời gian lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục điều tra, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định truy nã Trương Duy Phương.

Được biết, Phương cùng 3 đồng phạm khác đang bị điều tra về hành vi dùng tài khoản mạng xã hội Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt một số tiền khá lớn của nhiều nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện Phương đã được Công an phường 1, TP.Đông Hà bàn giao cho Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý.

Cùng ngày (24.12), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã hoàn tất thủ tục và tiến hành bàn giao một đối tượng đã trốn lệnh truy nã suốt 23 năm.

Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Lê Văn Thuấn (SN 1975, quê xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) hiện trú và làm việc tại phường 5 (TP.Đông Hà) có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng xác định, đây có thể là đối tượng đang bị Trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội Trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành án về hành vi trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk xác minh thông tin.

Lê Văn Thuấn bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau 23 năm trốn lệnh truy nã bằng tên thật. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp

Giữa tháng 12.2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng nhận được công văn của Trại giam Đắk Trung đề nghị xác minh đối tượng Nguyễn Đăng Thành (SN 1969, trú ấp 3, xã An Hòa, Hội An, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), bị truy nã theo Quyết định số 05/LTN, ngày 3.2.1995 của Trại giam Đắk Trung.

Sau khi điều tra, căn cứ kết quả giám định, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đăng Thành chính là Lê Văn Thuấn nên lập tức bắt giữ, bàn giao cho Trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk để xử lý.

Một cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Thuấn có nhiều tiền án gồm 2 trộm cắp, 1 buôn bán ma túy và 2 lần trốn trại. Khi trốn lệnh truy nã, trú tại TP.Đông Hà, Thuấn sống chung với 2 người phụ nữ và con cái của mình, làm thuê cho một công ty truyền thông quảng cáo.

Theo điều tra, tên Lê Văn Thuấn cùng năm sinh, quê quán hiện tại là thật, còn tên Nguyễn Đăng Thành cùng địa chỉ, quê quán theo lệnh truy nã là giả. Vì vậy, lực lượng công an đã phải mất nhiều thời gian mới xác định chính xác Thuấn và Thành là cùng một người và tiến hành bắt giữ.