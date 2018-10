“Trùm” đường dây đánh bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đối mặt hình phạt nào?

(Dân Việt) Bị truy tố 2 tội danh, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương sẽ đối mặt với khung hình phạt nào khi bị đưa ra xét xử vào tháng tới?

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, ngày 12/11 tới đây sẽ đưa vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử.

Hai “trùm” tổ chức đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) sắp phải hầu tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ ký ngày 31/8 vừa qua, 92 bị can sẽ bị truy tố trong vụ án trên.

Trong đó, ba bị can Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC), Phan Sào Nam (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC) cùng bị truy tố về 2 tội danh là “Tổ chức đánh bạc” (điều 249) và “Rửa tiền” (điều 251) theo quy định tại Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Cụ thể, ở tội “Tổ chức đánh bạc”, ba bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Đoàn Thị Thu Hà cùng bị truy tố theo điểm b (thuộc trường hợp Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn), khoản 2, điều 249 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Ở tội “Rửa tiền”, ba bị can Nam, Dương và Hà bị truy tố ở điểm a (thuộc trường hợp tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn), khoản 3, điều 251 với khung hình phạt từ 8-15 năm.

“Với việc bị truy tố ở 2 khung hình phạt nêu trên, các bị cáo Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, và Đoàn Thị Thu Hà sẽ đối mặt với hình phạt chung cho 2 tội danh cao nhất là 25 năm tù. Quá trình xét xử, cơ quan tố tụng sẽ xác định hành vi của các bị cáo, xem xét các yêu tố tăng nặng, giảm nhẹ để lượng hình”, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) nói.

Trong đó vụ án trên, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), người bị truy tố ở khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 5-10 năm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử” xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do các bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của bị can Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa - những người có chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống “đại lý cấp 1”, “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Với hệ thống trên các đối tượng đã lôi kéo được hơn 42 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi Phan Sào Nam được xác định là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.