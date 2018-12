Truy bắt băng nhóm thực hiện 2 vụ cướp tài sản trong 30 phút

(Dân Việt) Ngày 30.12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang truy bắt băng cướp gồm 13 đối tượng thực hiện 2 vụ dùng hung khí tấn công cướp tài sản của người dân hết sức táo tợn chỉ trong vòng 30 phút.

Theo trình báo của anh N.H.C (SN 1988, ngụ quận Bình Tân), khoảng 2h20 ngày 29.12, anh đi xe máy mang BKS 53P8-7675 đến trước địa chỉ số 1573 đường Nguyễn Cửu Phú tổ 2, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Lúc này, nhóm thanh niên gồm 13 người (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí điều khiển 6 xe máy áp sát anh C, uy hiếp, doạ giết và yêu cầu anh phải đưa tài sản. Nhóm này cướp điện thoại di động, gần 6 triệu đồng và giấy tờ xe rồi tẩu thoát. Sau đó, anh C tới công an trình báo.

Công an khám nghiệm một vụ án trước đó. Ảnh minh họa: C.T

Tương tự, anh T.Q.B (SN 1969, ngụ quận 8, trú huyện Bình Chánh) cũng trình báo: Lúc 2h50 cùng ngày, anh đi xe máy BS 59N2-070.34 đến trước chợ Hưng Long thuộc ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh cũng bị một băng cướp ép xe. Chúng dùng hung khí khống chế anh B và cướp gần 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Công an đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh xác định băng cướp nói trên và đang tiến hành truy bắt.