Truy nã, ráo riết kiểm tra các cơ sở lưu trú, làm việc của Vũ “nhôm”

(Dân Việt) Sáng 26.12, đại tá Trần Phước Hương- Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, thực hiện lệnh quyết định truy nã của Bộ Công an đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi Vũ “nhôm”), Công an thành phố đã tổ chức đến công an các quận, huyện.

Lệnh truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") được dán công khai tại UBND phường Hải Châu 1. Theo đại tá Hương, công tác triển khai thực hiện lệnh truy nã ông Vũ "nhôm" tại địa phương nơi ở đã được thực hiện gắt gao, ráo riết. “Công an quận Hải Châu đã thành lập 6 tổ truy xét phối hợp cùng với công an các phường ráo riết, thực hiện gắt gao kiểm tra các nơi ở, nơi làm việc của ông Vũ, các nhà trọ khách sạn lớn, liên quan đến gia đình ông Vũ, đồng thời, phát động trong nhân dân tố giác. Đơn vị đã thực hiện 2 đêm nay, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tung tích gì”, ông Hương cho biết thêm. Trước đó, tối 21.12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét nhà ông Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Quyết định truy nã do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) ký. Quyết định nêu rõ, nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tại số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481. Được biết ngoài địa phương nơi cư trú, lệnh truy nã Vũ "nhôm" đã được dán, niêm yết công khai tại các quận, huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng để người dân biết tố giác.

Tag: truy nã Vũ nhôm, Đà Nẵng, Vũ "nhôm", lệnh truy nã, bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ