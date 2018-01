Truy tìm kẻ tung tin cán bộ công an bị sát hại tại nhà ở Nam Định

Ngày 5.1, thông tin từ Công an huyện Hải Hậu cho biết, đơn vị này đang điều tra, truy tìm kẻ tung tin thất thiệt về việc cán bộ công an huyện bị sát hại tại nhà riêng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Văn Oánh - Trưởng Công an huyện Hải Hậu - cho biết: “Cán bộ công an huyện tử vong do chết đột tử, gia đình đã trình báo và qua kiểm tra không có dấu hiệu hình sự, gia đình cũng không yêu cầu gì nên đã làm mai táng theo phong tục của địa phương. Sự việc này cũng diễn ra cách đây khoảng 3 tuần”. Cũng theo vị Trưởng Công an huyện Hải Hậu, cơ quan công an sẽ xem xét, điều tra những kẻ đưa thông tin thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến xã hội để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 4.1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại tá Đặng Quang Tuyên - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nam Định - cho biết: “Việc một cán bộ Công an huyện Hải Hậu tử vong tại nhà riêng là có thật. Tuy nhiên, cán bộ này không phải bị sát hại mà do đột tử”. Vẫn theo đại tá Tuyên, vì cán bộ công an đột tử, không có dấu hiệu của một vụ án hình sự nên gia đình đã đề nghị không trưng cầu giám định pháp y và đã an táng theo phong tục. Trước đó, dư luận rộ lên thông tin vị cán bộ trên bị sát hại tại nhà riêng rồi bị treo cổ, dựng hiện trường giả, tất cả camera an ninh của ngôi nhà bị vô hiệu hóa. “Tôi khẳng định một lần nữa, không có vụ án mạng nào liên quan đến cán bộ Công an huyện Hải Hậu cả. Tất cả chỉ là những tin đồn không có căn cứ gây bất ổn tình hình an ninh trật tự của địa phương”, đại tá Tuyên nói.

