Truy tìm thanh niên và bạn gái nghi cứa cổ người phụ nữ trong phòng trọ

(Dân Việt) Ngày 19/7, Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo truy tìm 2 đối tượng là Lưu Minh Nhị (SN 2001, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 2004, ngụ ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vì có liên quan đến vụ án người phụ nữ tử vong trong phòng trọ, có vết cứa ở cổ.

Đồng thời, công an cần tìm vật chứng có liên quan đến vụ án này là 1 xe máy nhãn hiệu HONLEI, màu nâu, mang BKS: 95H1-0841 do Nhị sử dụng. Theo đó, Nhị chính là cháu của nạn nhân là bà Lưu Thị Thu (SN 1968, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Bình Dương), còn Châu là bạn gái của Nhị.

Công an đang truy tìm Nhị và Châu. Ảnh: C.A

Theo điều tra, khoảng 7h ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, là con rể của bà Thu) đến phòng trọ của bà Thu ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để lấy sách về cho con học.

Khi đến phòng trọ thấy khóa ngoài, lúc này anh Hiếu lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ thì thấy bà Thu đang nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương và xung quanh có nhiều máu. Thấy vậy anh Hiếu chạy ra ngoài tri hô người dân và báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TX Thuận An và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan trên.