Truy tố đối tượng "té đập đầu vào mông nữ du học sinh" tội hiếp dâm

(Dân Việt) Ngày 30/8, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng chuẩn bị hồ sơ chuyển sang tòa cùng cấp để xét xử đối tượng Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ quận 1) bị truy tố về tội "Hiếp dâm". Theo khoản 1 Điều 111 BLHS, tội danh này có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Theo điều tra, giữa năm 2015, chị P.T.T (SN 1993, là 1 du học sinh đang theo học ở Mỹ) nghỉ hè, từ Mỹ trở về Việt Nam để thăm gia đình. Chị T ở tại căn nhà ở khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7.

Được biết, ông Cự đã có gia đình, có quan hệ tình cảm với chị gái của chị T, có 2 con chung và gia đình xem ông Cự là con rể trong nhà, ở chung tại ngôi nhà nói trên.

Trưa 6/7/2015, chị T đang ngủ trưa tại 1 phòng trong căn nhà bỗng phát hiện có bàn tay sờ vào nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. Nữ du học sinh thức giấc thì thấy Cự không mặc quần áo và đang sờ mó mình. Hoảng sợ, chị la lên thì ông "anh rể" đè chị xuống giường hòng thực hiện hành vi.

Đối tượng Cự.

Chị T chống trả và đi đến cửa sổ phòng để kêu cứu. Đúng lúc này, N.V (là em họ chị T) vừa về nhà, đứng trước cổng. Cự vội kéo chị T lại và nói với V là "nhà cúp điện nên không mở cửa được". Chị T giằng co tìm cách thoát thân thì Cự chụp lại uy hiếp doạ giết chị cùng cả nhà nếu như chị T tiết lộ vụ việc.

Nữ du học sinh hoảng sợ gật đầu rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc này, V leo cổng rào vào trong nhà. Cự lấy xe ô tô rồi đi khỏi căn nhà. Chị T sau đó đã nhờ bạn tức tốc đưa ra sân bay quay trở về Mỹ. Khi quá cảnh tại Hồng Kong, chị T đã gọi điện kể lại sự việc cho gia đình.

Gia đình sau đó đã gửi đơn tố cáo hành vi của Cự tới công an. Chị T cũng thông qua Tổng lãnh sự quán Mỹ gửi đơn tố cáo ông Cự và trở về Việt Nam trực tiếp đi tố cáo về hành vi "hiếp dâm", "uy hiếp đe dọa giết người" tới các cơ quan chức năng.

Phía Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra nhưng Cự đã rời khỏi nơi cư trú và đi đâu không ai biết. Công an đã ra văn bản truy tìm Cự để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Tháng 11/2015, Công an quận 7 đã khởi tố vụ án hình sự "hiếp dâm" và sau đó ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Cự. Nhưng sau đó, Viện KSND quận 7 lại ra quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can, kế tiếp công an có quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì hết thời hạn vào tháng 1/2016.

Cụ thể, sau khi công an khởi tố thì Viện KSND quận 7 có động thái là yêu cầu công an bổ sung tài liệu, chứng cứ, lời khai của Cự. Theo lý giải về việc huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can, chỉ có lời khai của chị T và nhân chứng N.V. Phía chị V không nhìn thấy vụ việc trực tiếp. Từ đây, nạn nhân T cũng như gia đình bức xúc với các quyết định nên đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan Trung ương.

Nạn nhân với thương tích trên người.

Sau gần 3 năm có nhiều khiếu nại, tố cáo từ phía chị T và gia đình, tháng 1/2018, Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "hiếp dâm" nói trên. Cơ quan chức năng cũng xác định chị T bị thương tật 2%.

Đầu tháng 4/2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã với bị can Cự.

Qua truy xét, trưa 13/4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phát hiện bị can Cự đang lẩn trốn ở 1 chung cư cao cấp tại quận 7 nên đã khống chế bắt giữ đưa về trụ sở. Tại công an, Cự không chịu thừa nhận hành vi mà khai rằng khi về nhà thấy chị T nằm ngủ. Cự vào nhà vệ sinh tắm và mặc quần lót, quấn khăn đi ra chỗ giường chị T định lấy ĐTDĐ chụp ảnh thì bị rớt ĐTDĐ. Cự tìm cách lấy ĐTDĐ thì bị té đập đầu vào mông và chạm vào vùng kín của chị T.

Công an đã lấy lời khai của nạn nhân, nhân chứng, dựa trên kết luật pháp y xác định Cự phạm tội hiếp dâm chưa đạt.