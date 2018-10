Truy xét nghi can sát hại tài xế GrabBike ở Sài Gòn

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị sát hại ở huyện Bình Chánh là tài xế GrabBike và đang tiến hành truy bắt nghi can gây án.

Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang truy bắt nghi can sát hại nạn nhân Lê Nhật H. (20 tuổi, quê Bình Thuận) tại khu vực xã Phong Phú.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thái Linh

Theo điều tra, trưa 19.10, một số người dân phát hiện một nam thanh niên mặc áo GrabBike nằm gục chết tại bụi cây ven đường ở Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú.

Quá trình điều tra, Công an xác định nạn nhân bị nhiều vết thương. Chiếc xe máy và nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân không được tìm thấy.

Vào cuộc truy xét, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được nghi can, và đang tiến hành truy bắt.

Theo công an, nạn nhân là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM và chạy thêm GrabBike, còn nghi can đang làm công nhân tại một cơ sở trên địa bàn.