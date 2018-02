Tú bà nuôi “chân dài”, cho "đi khách" ngay tại phòng ngủ

Trong lúc tổ chức cho 3 “chân dài” bán dâm ngay trong phòng ngủ của nhà mình, tú bà Phan Thị Bích Ngọc đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Ngày 13.2, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Bích Ngọc (SN 1963, trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, sau nhiều thời gian theo dõi, Công an huyện Thanh Chương đã ập vào nhà của Phan Thị Bích Ngọc (ở xã Thanh Khai) bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản và tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, "tú bà" Ngọc khai nhận trong vòng một năm nay, "tú bà" này thường xuyên "nuôi" 3 "chân dài" ở trong nhà, khi có khách có nhu cầu mua dâm, bà Ngọc bố trí cho các cô gái bán dâm ngay trong phòng ngủ của nhà mình. Được biết, mỗi lần bán dâm, "tú bà" Ngọc thu của khách 200.000 đồng/lượt, sau đó thu 100.000 đồng/lượt, số tiền còn lại các cô gái được hưởng.

Được biết, trước đó vào năm 2011, Phan Thị Bích Ngọc từng bị TAND huyện Thanh Chương tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội chứa mại dâm. Sau khi mãn hạn tù, "tú bà" này vẫn "ngựa quen đường cũ", tiến hành tổ chức xây phòng trọ nuôi gái, tổ chức môi giới bán dâm tại nhà mình.