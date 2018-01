Từ kiểm tra người đi đường, phát hiện cả kho đao, kiếm

(Dân Việt) Sau khi mời một người đàn ông có nhiều điểm nghi vấn về trụ sở, Công an quận 10, TP.HCM đã phát hiện người này là chủ một kho hành nóng gồm: súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay, đao kiếm các loại...

Ngày 10.1, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 10, TP.HCM cho biết vừa phát hiện một kho hung khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Đồng thời, công an đang tạm giữ một người đàn ông (38 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra mở rộng vụ việc. Công an tình nghi người này có liên quan đến một đường dây chuyên cung cấp hung khí, súng đạn, bình xịt hơi cay... cho các băng nhóm giang hồ có số má.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: C.T

Công an đã thu giữ nhiều tang vật như: roi điện, súng bắn đạn bi và khoảng 50 cây đao, kiếm... Tổng kho hàng này có giá trị hơn 50 triệu đồng.

Bước đầu, người đàn ông khai nhận chuyên mua lại số hàng nóng trên của 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) để bán cho các tay anh chị kiếm lời.



Toàn bộ tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, Tổ trinh sát đặc nhiệm hình sự Công an quận 10, TP.HCM đi tuần tra trên địa bàn. Khi vừa đi qua tuyến đường Vĩnh Viễn, trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều nghi vấn. Lúc này, trinh sát áp sát, chặn xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì nên đã bị trinh sát đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai nhận như trên.