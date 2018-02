Tướng Hồ Sỹ Tiến và những chuyện chưa kể về bắt giữ tử tù Thọ "sứt"

Đầu tháng 1.2018, lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ hưu cho Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến. Tướng Tiến có 37 năm công tác trong ngành Công an. Năm 1981, ông ra trường và được phân về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội), sau đó công tác tại Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ năm 2009, ông về công tác tại Cục cảnh sát hình sự.