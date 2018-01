Vắng luật sư, hoãn xử phúc thẩm Facebooker "diệt giặc nội xâm"

(Dân Việt) Do luật sư của bị cáo Nguyễn Văn Phúc vắng mặt không có lý do, để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hoãn phiên tòa.

Ngày 10.1, TAND cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm Trần Minh Lợi (thôn 4, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cùng các bị cáo có liên quan. Ông Lợi là chủ nhân của trang facebook "diệt giặc nội xâm", từng có thời gian gây "ồn ào" ở Tây Nguyên do thường đăng tải những thông tin được cho là bằng chứng phạm pháp của nhiều cán bộ tại địa phương.

Facebook "diệt giặc nội xâm" của ông Trần Minh Lợi từng một thời gây ồn ào ở Tây Nguyên.

Ngày 22.3.2016, ông Lợi bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Sau gần một năm điều tra, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông đã truy tố ông Lợi về tội Đưa hối lộ. Theo đó, ngày 15.1.2016, Công an huyện Đắk Mil bắt tạm giam 6 đối tượng đánh bạc. Sau đó, người nhà của các con bạc đã liên hệ với trung úy Lãnh Thanh Bình (cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil), xin cho các bị can được tại ngoại.

Biết sự việc, Lợi đã hướng dẫn người nhà của các con bạc cách ghi âm, quay phim lại toàn bộ việc đưa tiền cho Bình. Sau đó, người nhà của các con bạc trực tiếp đưa cho Bình 60 triệu đồng, đồng thời quay phim, ghi âm lại toàn bộ quá trình này rồi đưa toàn bộ bằng chứng cho Lợi.

Sau đó Lợi đã chủ động liên lạc và cho Bình biết mình đang nắm giữ các bằng chứng Bình nhận hối lộ. Sợ bị tố cáo, Bình đến nhà xin ông Lợi bỏ qua và biếu một số tiền lớn. Quá trình này, ông Lợi cũng ghi âm, ghi hình lại và dùng các chứng cứ này để tiếp tục ép Bình trả lại tiền cho người nhà các con bạc, tác động cơ quan điều tra cho các con bạc được tại ngoại.

Trước sự đe dọa, thúc ép liên tục của Lợi, Bình đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Công an huyện Đắk Mil đồng thời tố cáo Lợi có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ông Trần Minh Lợi (áo vàng) kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự đối với mình.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện, khoảng tháng 4.2014, do muốn vay vốn với lãi suất thấp nên Trần Minh Lợi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc - Ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk) và ông Nguyễn Đức Trọng (nhân viên Phòng giao dịch Đại Lộc) nhờ giúp để được vay 1,8 tỷ đồng. Đổi lại, Lợi sẽ bồi dưỡng 150 triệu tiền trà nước cho Phúc và Trọng.

Sau khi được giải ngân lần thứ nhất 1,5 tỷ đồng, ông Lợi đã “lại quả” cho Phúc, Trọng 50 triệu và thỏa thuận khi giải ngân đợt 2 sẽ đưa nốt 100 triệu còn lại. Trong quá trình đưa tiền, ông Lợi cũng đã ghi âm lại quá trình giao dịch và sau đó dùng các file ghi âm này để ép ông Phúc phải giải ngân nốt số tiền còn lại (mà không cần thế chấp); đồng thời đòi lại số tiền 50 triệu đồng đã "lại quả" trước đó. Ngày 6-7.11.2014, Phúc và Trọng đã làm đơn tố cáo hành vi của Lợi.

Ngày 27.3.2017, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi 4 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Văn Phúc 2 năm 6 tháng tù giam về tội Nhận hối lộ; Lãnh Thanh Bình 1 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi ; Huỳnh Kim Cao Trí (SN 1978, trú tại Đắk Mil người nhà của các con bạc) 1 năm tù giam. Ngoài ra, còn có 5 bị cáo khác là người nhà của các con bạc cũng bị đưa ra xét xử về tội Đưa hối lộ.

Trần Minh Lợi đã có đơn kháng cáo đề nghị giảm án. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo này thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm hủy trách nhiệm hình sự đối với mình. Ngoài ông Lợi, các bị cáo Nguyễn Văn Phúc và Huỳnh Kim Cao Trí cũng có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 10.1, luật sư của bị cáo Nguyễn Văn Phúc vắng mặt không có lý do, bị cáo Phúc cho biết không thể tự bào chữa cho mình. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Phúc, HĐXX đã hội ý và thống nhất hoãn tòa.