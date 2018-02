Vây ráp đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong quán cà phê ở SG

(Dân Việt) Đang ngồi uống cà phê cùng bạn gái tại một quán nước ở Sài Gòn, đối tượng Tâm ngớ người khi thấy các trinh sát vây ráp, khống chế mình.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm

Ngày 25.2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng Nguyễn Chí Tâm (26 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, giữa năm 2017, sau khi đi nhậu và trên đường về nhà Tâm có xảy ra cự cãi, đánh nhau với anh Lê Minh Thì (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, anh Thì đã tử vong sau đó.

Về phần Tâm, gây án xong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an sau đó đã ra quyết định truy nã “đặc biệt nguy hiểm” đối với đối tượng Tâm trên phạm vi toàn quốc.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng Tâm có mối quan hệ xã hội phức tạp, có nhiều thông tin đối tượng đang lẫn trốn tại các địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang…Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và mức độ đặc biệt nguy hiểm của đối tượng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đề nghị và được Ban giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án tập trung lực lượng truy bắt đối tượng đưa ra xử lý trước pháp luật.

Trưa 22.2, các trinh sát phát hiện đối tượng Tâm đang ngồi uống cà phê cùng bạn gái trong quán nước trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) nên ập đến khống chế, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cũng như bạn gái của Tâm.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.