Vết trượt dài của "yêu râu xanh" hãm hiếp, sát hại bé gái trong cơn phê ma túy

(Dân Việt) Trong cơn “phê”, người đàn ông lờ đờ nhìn theo một cô bé có mái tóc dài màu vàng, mặc chiếc quần bò xanh, áo phông đỏ bó sát đang đi vội vã trên con đường vắng vẻ. Ngay sau đó, hắn phóng xe và tóm lấy cô bé.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Carlie Brucia và hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy cô bé đang bị một người đàn ông kéo đi. Vụ mất tích bí ẩn 18h ngày 1/2/2004, sau một buổi chiều đi chơi vui vẻ tại nhà người bạn thân là Arnold, để cha mẹ khỏi lo lắng, cô bé Carlie Brucia (11 tuổi) gọi điện về thông báo đang trên đường trở về nhà ở thành phố Sarasota, bang Florida (Mỹ). Quãng đường về nhà chỉ mất khoảng 15 - 20 phút nhưng gần 19h vẫn chưa thấy con gái về, ông Steven Kansler - cha dượng của Carlie gọi tới nhà Arnold và được biết Brucia đã ra về từ lúc 18h. Suốt mấy tiếng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, quá lo lắng, gia đình Carlie đã báo cảnh sát. Những chú chó nghiệp vụ được sử dụng để theo dõi mùi của Carlie bắt đầu từ nhà Arnold, nhưng khi đi đến gần một tiệm rửa xe gần đó thì mùi biến mất. Tại khu vực đó, cảnh sát phát hiện chiếc camera an ninh của tòa nhà gần đó đang hoạt động. Trích xuất cuốn băng ghi hình cho thấy, vào 18h21 ngày 1.2, khi Carlie đi tới đây, đột nhiên có một cánh tay kéo giật lại, nói gì đó rồi kéo cô bé đi. Hình ảnh trên camera cho thấy, tên bắt cóc mặc đồng phục của một xưởng cơ khí. Đó là người đàn ông khá to con, cao khoảng 1m75, tóc đen, trên tay phải có hình xăm. Hình ảnh nghi phạm sau đó được công bố rộng rãi và một cái tên đặc biệt được nhắc đến nhiều lần đó là Joseph Smith. Khi cảnh sát tới căn hộ người đàn ông này đang thuê, Smith không hề tỏ vẻ bất ngờ. Tại nơi ở của hắn, cảnh sát cũng phát hiện chút ma túy còn sót lại. Thông qua lời khai của vợ chồng chủ nhà, Smith mượn chiếc xe của họ vào chiều 1.2 và nói sẽ quay về sau 15 phút, nhưng người đàn ông này đã không xuất hiện cho tới buổi sáng ngày hôm sau. Cảnh sát sau đó đã bắt tay vào việc tìm kiếm cô bé 11 tuổi khắp nơi xung quanh khu phố. Những ngày tháng chìm trong nghiện ngập Hung thủ hãm hiếp và sát hại bé gái trong cơn “phê” ma túy. Đây không phải lần đầu tiên Joseph Smith dính líu đến pháp luật. Trước đó, người đàn ông này đã không ít lần vào tù ra tội sau những chuỗi ngày chìm trong ma túy. Joseph Smith sinh ngày 17.3.1966, là một thợ sửa xe không chuyên. Hắn dính vào ma túy từ khi chưa tròn 19 tuổi. Năm 1993, Smith suýt mất mạng vì sốc thuốc và sau đó mất nhiều năm trong các trại cai nghiện. Thời gian ở Florida, Smith bị bắt hơn 10 lần, chủ yếu là những tội liên quan đến ma túy. Tháng 3/2000, Smith chịu 6 tháng án treo, vì liên quan đến chất gây nghiện Oxycontin, một loại thuốc chuyên dành để điều trị các cơn đau mãn tính. Sau lần đó, hắn cai nghiện và chú tâm vào công việc, mở rộng cửa hàng sửa xe của mình. Gia đình Smith tưởng như hạnh phúc với sự ra đời của cô con gái nhỏ. Nhưng tới tháng 9, Smith lại bị bắt ngồi tù khi đang sử dụng Dilaudid, một loại chất gây nghiện khác. Sau vụ đó, Smith phải chịu sự quản thúc chặt chẽ của chính quyền. Ngày 15/8/2003, Smith tự tử sau khi cãi nhau với vợ nhưng bất thành. Thất nghiệp, bị vợ đuổi ra khỏi nhà, Smith đồng ý làm bất cứ công việc gì có thể để có tiền mua ma túy. Cũng chính từ đây, hắn đã gây nên tội ác với cô bé Carlie Sau nhiều lần quanh co chối tội, Smith cuối cùng đã nói sự thật. Hắn thừa nhận hãm hiếp cô bé. Tuy nhiên, Smith không nhớ chi tiết mọi chuyện diễn ra như thế nào bởi lúc đó đang “phê” thuốc sau khi dùng một liều ma túy mạnh. Theo đó, chiều 1.2.2004, Joseph Smith lái chiếc xe vừa mượn được của vợ chồng chủ nhà tới nơi quen thuộc, tự mình chích ma túy để giải tỏa cơn thèm thuốc. Lúc đó là 18h15, một cô bé có mái tóc dài màu vàng, mặc chiếc quần bò xanh, áo phông đỏ bó sát đang đi vội vã trên con đường vắng vẻ. Trong cơn phê, Smith lờ đờ nhìn theo cô bé một đoạn. Ngay sau đó, hắn phóng xe lên và nhanh chóng tóm lấy cô bé đẩy vào xe. Cuối cùng, cảnh sát cũng tìm thấy thi thể Carlie trong một khu rừng cách nơi cô bé bị bắt cóc không xa. Sau khi tiến hành khám nghiệm pháp y, kết luận được đưa ra ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người và thậm chí là chính Smith. Cô bé bị hãm hiếp, bị siết cổ cho đến chết, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết cắn, vết bầm tím chứng tỏ đã kháng cự rất quyết liệt. Ngày 16.3.2006, Joseph Smith bị tuyên án tử hình cho tội bắt cóc, Hiếp dâm và Giết người. -------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 30/9/2018.

Tag: thac loan, ky an the gioi, tin phap luat, dan choi, toi pham ma tuy, phe ma tuy, tin the gioi, an ninh the gioi