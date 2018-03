Vụ 3 người thương vong ở quán karaoke: Nghi phạm giết người đầu thú

Sau 1 ngày lẩn trốn, nghi phạm cầm dao đâm chết người tại quán karaoke trên địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương để đầu thú.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 0h15 ngày 27.2, tại quán karaoke 379 (có địa chỉ tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã) xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm nam thanh niên hát tại quán.

Nhóm thứ nhất gồm: Nguyễn Văn Phương (SN 1996, trú tại thôn Vạn Tải, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách), Nguyễn Văn An (SN 2001, trú tại thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách) và một số nam thanh niên khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương.

Nhóm còn lại gồm: Đỗ Văn Q (SN 1988, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Vũ Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và Lương Quang Kiên (SN 1989, trú tại thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, Nam Sách).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 26.2, Phương cùng An, Nguyễn Tất Duy (SN 1996, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách), Lương Quang Kiên (SN 1989, trú tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách) và một số người khác đến hát tại phòng 203 của quán karaoke nêu trên.

Đến 0h ngày 27.2, khi An, Duy xuống tầng 1 lấy xe về thì gặp và phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Vũ Văn Cường, Đỗ Văn Q và một nam thanh niên tên Chiến (30 tuổi, ở xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh) đang đứng trước cửa quán.

Sau đó, Duy chạy lên phòng hát 203 để gọi người xuống đánh nhóm của Cường. Còn Chiến cầm ghế nhựa cùng Cường đuổi đánh An. An chạy vào trong sảnh phòng khách của quán cầm dao nhọn đâm 1 nhát trúng sườn bên trái Cường rồi chạy lên phòng 203. Khi chạy lên An gặp Phương cầm dao đi xuống, cả hai mỗi người cầm 1 con dao chạy ra vỉa hè trước cửa quán.

Q và Chiến dùng điếu cày, ghế nhựa đuổi đánh lại làm An bị gãy tay phải, chạy vào trong quán. Còn Phương tiếp tục dùng dao nhọn đâm Chiến nhưng không trúng. Thấy vậy, Q cầm điếu cày cùng Chiến đuổi đánh Phương thì bị Phương dùng dao đâm lại. Phương đâm 1 nhát trúng sườn trái của Q rồi bỏ chạy vào trong quán.

Lúc này, Lương Quang Kiên ra ngoài cửa quán và xô xát với Chiến thì bị Chiến dùng mảnh vỡ chai bia đuổi đánh, đâm vào ngực bên trái. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến khoảng 4h ngày 27.2, Q tử vong.

Sau khi gây án, Phương và An bỏ trốn. Đến 14h30 ngày 27.2, An đến Công an huyện Nam Sách đầu thú. Khoảng 1h ngày 28.2, sau 1 ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Phương đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương đầu thú. Phương được xác định là nghi phạm đâm anh Q tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Phương và An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

