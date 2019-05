Vụ án hai xác chết trong vali: Bất ngờ danh tính nạn nhân

(Dân Việt) Cả hai nạn nhân đều mất tích bí ẩn dù trước đó không có biểu hiện gì bất thường khiến việc điều tra trở nên khó khăn.

Ngày 5/6/2014 là một ngày kinh hoàng với người dân thị trấn Geneva, hạt Walworth, bang Wisconsin (Mỹ). Một vùng quê vốn nổi tiếng yên bình nay lại xảy ra vụ trọng án khi hai chiếc vali đựng xác người đang phân hủy được tìm thấy, mở màn cho một một cuộc điều tra đầy gian nan. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, hai thám tử dày dặn kinh nghiệm là Jeffrey Recknagel tới từ sở cảnh sát hạt Walworth và Eric Anderson tới từ sở cảnh sát thị trấn Geneva được giao cho điều tra vụ kỳ án. Đầu tiên, các nhà điều tra bắt tay ngay vào việc xác định danh tính các nạn nhân. Laura Simonson (trái) và Jenny Gamez. Nạn nhân 19 tuổi Một tháng sau khi các nhà điều tra công bố hình vẽ phác thảo màu đen trắng của hai nạn nhân, một số người bạn của Jenny Gamez (19 tuổi) đã nhận ra cô. "Chúng tôi đã mất liên lạc với cô ấy từ lâu. Jenny là một người luôn lạc quan và tốt bụng", Sahalie Allen, một người bạn của nạn nhân, nói. Từ đây, dựa theo manh mối từ hồ sơ nha khoa, các nhà điều tra đã xác nhận một trong hai thi thể chính là Jenny Gamez. Trước đây, cô sống tại thành phố Gottage Grove, hạt Lane, bang Oregon (Mỹ) cùng với bố mẹ nuôi của mình. Lorraine Ericksen, mẹ nuôi của Gamez, đã vô cùng sốc sau khi cảnh sát tới nhà của bà để thông báo và hỏi thăm một số thông tin khác về cô gái 19 tuổi này. Bà Ericksen cho biết, gia đình đã không gặp Gamez từ cuối năm 2012 vì Gamez đi học đại học xa nhà. Dù cũng khá ngạc nhiên vì lâu rồi không thấy Gamez liên lạc nhưng bà Ericksen chỉ nghĩ rằng cô quá bận bịu với việc học tập và làm thêm. “Tôi chưa bao giờ nghe thấy con bé nói gì về các mối quan hệ của mình ngoài việc cách đây vài năm, Gamez đã mất một thời gian chìm trong đau khổ sau khi chia tay người bạn trai”, bà Ericksen nói. Dù vậy, kể từ lần ấy trở đi, chưa ai thấy Gamez tỏ ra buồn rầu hay chán nản. Bạn bè của cô gái 19 tuổi cũng cho biết, trước khi mất tích, họ cũng không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào của Gamez. Người mẹ của 7 đứa con Trong khi việc điều tra đang gặp khó khăn thì bất ngờ, Sở Cảnh sát thành phố Rochester, bang Minnesota liên lạc với nhóm điều tra. Họ nói rằng, một cô gái ở bang Minnesota đã bị mất tích trước đó và họ nghi ngờ có liên quan tới vụ án mà các cảnh sát tại hạt Walworth đang điều tra. Sau một thời gian phân tích manh mối và kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát hạt Walworth đã chính thức công bố danh tính của nạn nhân thứ hai. Cô chính là Laura Simonson (37 tuổi) và tới từ thành phố Farmington, bang Minnesota, Mỹ. Mẹ của Simonson đã thông báo sự mất tích của cô con gái với cảnh sát từ ngày 22/11/2013. Gia đình nạn nhân cho hay, Simonson là mẹ của 7 đứa trẻ và rất yêu thương chúng. Cô có tiền sử về bệnh thần kinh nên đã gửi 7 đứa trẻ này cho ông bà ngoại chăm sóc. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Simonson là vào ngày 2/11/2013. Thời gian đầu sau khi cô biến mất, gia đình nghĩ rằng Simonson chỉ đơn giản là đi làm xa vì người mẹ này thường làm đủ nghề để có tiền lo cho các con của mình, nên mãi cuối tháng 11, gia đình mới báo cho cảnh sát sau khi không làm cách nào để có thể liên lạc được với cô. Cũng như với Jenny Gamez, cảnh sát bắt đầu quá trình tìm hiểu vào các mối quan hệ của nạn nhân. Bạn bè của Simonson đã tiết lộ một thông tin quan trọng, rằng vào khoảng thời gian cô mất tích, người phụ nữ 37 tuổi này đã quen một người đàn ông trên mạng và khen anh ta hết lời, đồng thời nói rằng sẽ đi gặp người này. Tuy nhiên, ngoài thông tin này ra thì họ không biết gì hơn. Cuối cùng, cảnh sát quyết định tập trung vào điều tra Laura Simonson và người đàn ông bí ẩn mà cô đã quen qua mạng ấy. (Còn nữa...) --------------------------- Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo Vụ án hai xác chết trong vali: Chân dung kẻ giết người bí ẩn vào 4h ngày 11/5/2019.

