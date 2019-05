Vụ án hai xác chết trong vali: Bi kịch đau lòng sau trò chơi tình dục

(Dân Việt) Nghi phạm quen hai nạn nhân qua một trang web sex và cả hai đều chết sau khi chơi trò bạo dâm với Steven Zelich.

Ngày 5/6/2014 là một ngày kinh hoàng với người dân thị trấn Geneva, hạt Walworth, bang Wisconsin (Mỹ). Một vùng quê vốn nổi tiếng yên bình nay lại xảy ra vụ trọng án khi hai chiếc vali đựng xác người đang phân hủy được tìm thấy, mở màn cho một một cuộc điều tra đầy gian nan. Cái chết sau phút hoan lạc Mọi bằng chứng cứ sau khi đối chiếu đều cho thấy sự liên quan của Steven Zelich tới hai nạn nhân bị nhét xác trong vali. Từ đây, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám nhà nghi phạm. Trong ngôi nhà, họ thu giữ được nhiều đồ vật được xác định là của hai nạn nhân. Steven Zelich tại phiên tòa xét xử tội ác của mình. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Steven Zelich đành phải khai nhận đã quen hai nạn nhân qua một trang web sex. Người đàn ông này làm quen với Jenny Gamez trước tiên, từ năm 2012. Thời điểm này, Jenny Gamez sử dụng tên giả là Jane Doe để “hành nghề”. Việc nạn nhân 19 tuổi dùng tên giả khi quen với nghi phạm đã khiến cảnh sát tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể xác định danh tính thật sự của cô. Cuối cùng, nghi phạm và cô gái 19 tuổi hẹn gặp tại một khách sạn và quan hệ tình dục với nhau trong nhiều ngày. Steven cho biết, nạn nhân thiệt mạng khi đang chơi trò bạo dâm chứ mình hoàn toàn không hề có ý định giết hại cô. Khi Gamez ngừng thở, Steven đã dành khá nhiều thời gian suy nghĩ sẽ làm gì với xác chết này. Cuối cùng, Steven đã nhét thi thể Gamez vào vali và giấu trong tủ đông tại nhà ở thành phố West Allis. Nạn nhân thứ hai - Simonson quen nghi phạm vào năm 2013. Tương tự như Gamez, nạn nhân 37 tuổi thiệt mạng trong buổi hẹn đầu tiên với nghi phạm tại một nhà nghỉ ở thành phố Rochester sau khi tham gia vào cái mà Steven gọi là "trò chơi thở" - và cô đã chết vì bị trói chặt quanh cổ. Áp dụng “bài” cũ, Steven đã nhét xác người mẹ của 7 đứa con vào một chiếc vali khác và giấu trong ô tô. Những người hàng xóm tiết lộ, họ bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường khi ngửi thấy một mùi giống như xác động vật nhưng vài ngày sau thì biến mất. Trả giá Đầu tháng 7/2014, Tòa án hạt Walworth bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án xác người giấu trong vali thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Thám tử Jeffrey Recknagel và Eric Anderson tới để làm chứng cho lời khai của Steven Zelich. "Nghi phạm đã kể với tôi rằng ông ta đưa thi thể nạn nhân 19 tuổi về nhà và giấu trong tủ đông. Tháng 11/2013, Steven đưa xác nạn nhân 37 tuổi về và giấu cả hai trong cốp xe cho tới khi thời tiết ấm lên và mùi thi thể thối rữa bốc quá mạnh khiến hàng xóm bắt đầu phàn nàn khi ngửi thấy một mùi giống như xác động vật. Đến nước này, ông ta quyết định đem vứt hai cái xác đi", Recknagel nói. Trong khi đó, Travis Schwantes, luật sư bào chữa cho Steven lại nói rằng: "Thân chủ tôi không hề có ý giết người. Những nạn nhân đều đồng ý gặp và quan hệ tình dục với ông ấy. Thật không may khi họ đã chết trong lúc đang quan hệ. Đó chỉ là tai nạn". Tuy nhiên, Thẩm phán phiên tòa lại nhận định, nếu đó chỉ là tai nạn, tại sao nghi phạm không báo cho cảnh sát mà lại giấu thi thể hai nạn nhân trong nhà, ô tô trong suốt thời gian dài. Đó là tình tiết cấu thành tội phạm. Cuối cùng, vào ngày 25/1/2016, hung thủ đã bị kết án 35 năm tù và 10 năm giám sát kéo dài cho tội danh giết người cấp độ một và 3 năm tù cùng 3 năm giám sát cho tội danh thứ hai là giấu xác chết. --------------------------- Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo Kì án thế giới vào 4h ngày 13/5/2019.

Tag: Vụ án hai xác chết trong vali, ky an the gioi, tin phap luat, tin the gioi