Vụ bắn nhầm người vì tưởng thú: Cấm đi khỏi nơi cư trú

(Dân Việt) Ngày 3/7, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Đít (SN 1945, trú làng Đăk Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 2, điều 304 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ khẩu súng, đầu đạn, vỏ đạn để giám định phục vụ cho công tác điều tra. Ảnh minh họa. Theo hồ sơ vụ việc, trong kháng chiến, ông Đinh Đít tham gia du kích và được cấp một khẩu súng carbin. Sau giải phóng, chính quyền nhiều lần vận động, nhưng ông không giao nộp mà cất giấu trên rẫy để sử dụng săn bắn thú rừng. Ngày 4/4, ông Đít mang theo khẩu súng nói trên và 7 viên đạn đến khu vực có tục danh Đăk Đóc, thuộc làng O5 (xã Vĩnh Kim) săn thú. Khi đang ngồi nghỉ, ông Đít phát hiện trong bụi cây cách khoảng 50m có vật đang động đậy. Tưởng là thú rừng, ông giương súng bắn, nhưng bất ngờ lại xuất hiện tiếng người kêu cứu. Ông Đít chạy đến thì phát hiện ông Đinh Trớ (46 tuổi, trú cùng làng) đang giãy giụa vì bị viên đạn cắm vào bả vai. Qua thời gian điều trị, ông Trớ bị thương tật với tỷ lệ 93%. Làm việc với công an, nói về nguồn gốc khẩu súng, ông Đinh Đít cho biết, trước đó, ông tham gia du kích, nhặt được khẩu súng nên đem cất giấu trên rẫy để phục vụ cho việc săn thú rừng. Ông Đinh Đít cho rằng, việc bắn trúng ông Đinh Trớ là do bắn nhầm, vì tưởng rằng đó là thú rừng trong bụi rậm.

