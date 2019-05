Vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn gây chấn động nước Mỹ: Người mẹ vô tâm và dối trá

(Dân Việt) Người mẹ 22 tuổi vốn “nổi tiếng” là kẻ nói dối, ăn chơi trác táng, thích tiệc tùng, uống rượu, hút thuốc và ăn trộm. Cô từng quan hệ với nhiều người đàn ông cùng lúc nên không biết ai mới là cha thật sự của con gái mình.

Cái chết của cô bé 3 tuổi Caylee Marie Anthony vào năm 2008 được coi là vụ án thế kỷ và cũng là một trong số các vụ án ly kỳ nhất lịch sử tư pháp Mỹ. Cuộc điều tra kéo dài 3 năm xoay quanh nghi phạm số một chính là mẹ của nạn nhân đã đưa ra một bản án khiến toàn nước Mỹ rúng động, không chỉ bởi vì tình tiết bí ẩn của nó mà còn bởi kết thúc mà người ta cho là bất công. Thật giả khó lường Casey Anthony cho biết không báo cảnh sát vì muốn tự cố gắng tự tìm kiếm con gái do lo sợ nếu báo cảnh sát biết thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cô bé. Cũng theo lời người mẹ 22 tuổi này, trong quá trình tìm con, cô có trao đổi với 2 đồng nghiệp tại nơi cô làm việc là Jeff Hopkins và Juliette Lewis về việc con gái mất tích và nhờ hỗ trợ. Casey Anthony “nổi tiếng” với những cuộc ăn chơi trác táng. Sau đó, thám tử Yuri Melich - người được giao nhiệm vụ lần tìm manh mối vụ bắt cóc cô bé 3 tuổi đã có cuộc điều tra với người trông trẻ Zenaida Fernandez-Gonzalez mà theo lời khai của Casey là ở gần nơi mẹ con cô sinh sống. Tuy nhiên, khi thám tử Melich đưa ảnh của Casey và Caylee cho Zenaida Fernandez-Gonzalez xem thì cô khẳng định mình chỉ mới chuyển về đây và không hề biết 2 người này, cũng chưa từng làm người trông trẻ. Tiếp theo, thám tử muốn lấy số điện thoại của hai người tên là Jeff Hopkins và Juliette Lewis mà Casey nói rằng đã nói về việc con gái mình mất tích cho họ nhưng ban đầu Casey nói rằng bị mất điện thoại, sau đó lại đưa cho thám tử số điện thoại bị sai. Sau khi điều tra, thám tử Melich cũng không thấy có ai tên là Jeff Hopkins hay Juliette Lewis từng làm việc với Casey. Ngoài ra, khi cảnh sát yêu cầu Casey dẫn đến văn phòng làm việc thì cô ta đã dẫn họ đi lòng vòng một lúc trước khi thú nhận đã bị sa thải vài năm trước. Kể từ lúc bắt đầu điều tra, cảnh sát đã gặp khó khăn với việc phân biệt thật giả trong lời khai của Casey. Rất nhiều thông tin nghi phạm này đã cung cấp đều được xác nhận là không đúng sự thật. Người mẹ trác táng Theo thông tin từ những người quen biết với Casey và kể cả bố mẹ cô, Casey vốn “nổi tiếng” với những cuộc ăn chơi trác táng, thích tiệc tùng, uống rượu, hút thuốc và còn ăn trộm tiền của gia đình, thậm chí bạn bè . Casey luôn nói dối, từ chuyện học vấn, công việc cho đến chuyện có bầu Caylee và thông tin về cha đứa bé. Casey từng quan hệ với nhiều người đàn ông cùng lúc. Casey nói dối rằng Caylee ra đời từ việc cô ta bị cưỡng hiếp trong một lễ hội tại nơi làm việc trước đây nhưng lại quá say nên không nhớ cha đứa bé là ai. Sau đó, cô ta xác nhận người bạn trai Jesse Grund là bố của Caylee nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại không trùng khớp. Người đàn ông tiếp theo được Casey cho là bố của đứa bé cuối cùng cũng không phải. Casey Anthony là một bà mẹ trẻ chỉ biết sống cho bản thân mình mà không có trách nhiệm đối với con cái. Theo điều tra của cảnh sát, sau khi con gái mất tích, cô ta liên tục nói dối với gia đình, bạn bè, và cảnh sát về chỗ ở của con gái. Đồng thời, thay vì đau khổ như mọi bà mẹ có con mất tích khác thì Casey lại sống một cách phóng túng và vui vẻ. Cô ta đi chơi với người tình, lấy hộp đêm là nhà, thường xuyên đi du lịch sắm sửa và còn xăm lên mình dòng chữ tiếng Ý “Bella Vita” có nghĩa là “Cuộc đời thật đẹp”. Người tình của Casey là Anthony Lazzaro cũng cho biết Casey đến ở cùng anh khi con gái của cô mất tích nhưng Casey không hề kể chuyện này hay tỏ ra lo lắng gì cả. Với tất cả những thông tin thu thập được, các thám tử đã tiến hành bắt giữ Casey Anthony về tội bỏ bê trẻ em, cản trở việc điều tra và bị tình nghi giết người. ----------------- Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo Vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn gây chấn động nước Mỹ: Những bằng chứng rõ ràng vào 4h ngày 15/5/2019.

