Vụ Châu Việt Cường: Bạn ngăn cản vẫn quyết đi, cô gái trẻ chết thảm

Mặc dù người chị thân thiết đã ngăn cản không cho đi nhưng H vẫn tới chơi cùng nhóm của ca sĩ Châu Việt Cường dẫn tới hậu quả đau lòng.

Ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vẫn đang tiếp tục làm việc với một số cá nhân liên quan trong vụ thiếu nữ trẻ tuổi chết trong phòng nghi do ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Văn Cường, SN 1984, quê Thanh Hóa) gây nên.

Căn phòng nơi xảy ra vụ án đã được niêm phong.

Như Công Lý đã thông tin, khuya 4.3, Châu Việt Cường cùng một nhóm người trong đó có ca sĩ N.K và chị T.M.H (20 tuổi, quê xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tụ tập tại một căn phòng của Phạm Đắc Thế (SN 1988) ở khu tập thể thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Tại đây, nhóm đã sử dụng ma túy dạng ketamin.

Đến sáng 5.3, người dân trong khu vực phát hiện ca sĩ Châu Việt Cường một cô gái chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Thấy bất thường, người dân đã gọi cho cơ quan công an tới kiểm tra thì phát hiện một thiếu nữ đã tử vong trong phòng.

Qua khám nghiệm phát hiện nạn nhân tử vong do trong miệng bị nhét gần 30 nhánh tỏi dẫn đến ngạt thở. Tại hiện trường, công an cũng ghi nhận có nhiều tỏi vương vãi.

Công an đã tạm giữ Châu Việt Cường để điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường khai nhận, sau khi sử dụng ma túy do ảo giác nên chị H nghĩ trong nhà có ma nên lấy tỏi để nhai. Cường cũng nhai tỏi, sau đó dùng nhiều nhánh tỏi nhét vào miệng chị H.

Nạn nhân H.

Do quá trình lấy lời khai, Châu Việt Cường vẫn chưa tỉnh táo nên công an đã triệu tập một số người có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên để làm rõ. Một trong số những người được triệu tập có ca sĩ N.K. Ca sĩ này cho biết, rạng sáng 5.3, anh đã rời khỏi căn nhà trên để về quê đón vợ con thì được công an yêu cầu làm việc.

Trước đó, N.K được Châu Việt Cường rủ về nhà chơi. N.K rủ thêm người bạn gái tên P.A; P.A tiếp tục gọi thêm chị H đi cùng.

Một người chị thân thiết của H cho biết, mặc dù đã kéo tay năn nỉ H ở nhà, từ chối lời mời nhưng H vẫn kiên quyết đi. Người bạn này đã rất sốc khi nghe tin người em gái đã chết.

Theo một số nguồn tin, nạn nhân H là cô gái dễ thương, xinh đẹp và đam mê ca hát. Trên trang Facebook cá nhân, H thường xuyên chia sẻ video, live stream giọng hát của mình và mong muốn trở thành ca sĩ. Về hoàn cảnh gia đình bố mất sớm, H sống cùng với mẹ và ra Hà Nội làm nghề tự do liên quan đến thẩm mỹ.

Vụ án vẫn đang được Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ.