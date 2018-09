Vụ chạy thận chết người:Phát hiện có dấu hiệu "khắc phục sau sự cố"

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngoài nội dung ghi thêm vào cuốn sổ giao ban năm 2015 và 2016 đã được làm rõ, còn một số giấy tờ có dấu hiệu được khắc phục sau sự cố của vụ án chạy thận làm chết 9 người xảy ra ở BVĐK tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5.2017.

Trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên diễn ra tại TAND TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vào cuối tháng 5 đầu tháng 6.2018 đã làm rõ hành vi của Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực Đinh Tiến Công của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình ghi thêm nội dung “phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương…” vào cuốn sổ giao ban cuối năm 2015, 2016 sau khi sự cố xảy ra 9 người chết tại bệnh viện này hôm 29.5.2017.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 và làm rõ thêm một số chi tiết như: Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành rà soát các văn bản tài liệu của BVĐK tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ án cho thấy: Ngoài nội dung ghi thêm vào cuốn sổ giao ban năm 2015 và 2016, còn một số giấy tờ có dấu hiệu được khắc phục sau sự cố. Tuy nhiên, xét thấy nội dung này không ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự các bị can trong vụ án. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, khi nào rõ sẽ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm

Bị can Trần Văn Thắng.

Cũng theo bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 nói trên, trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2, bị can Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư-trang thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình) đã phân công cho bị can Trần Văn Sơn kiểm tra, giám sát quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2.

Nhưng với trách nhiệm là trưởng khoa, nhưng Trần Văn Thắng đã không thực hiện việc kiểm tra công tác an toàn đối với hệ thống RO2 là thiết bị y tế trực tiếp điều trị cho cho người bệnh khi đang sửa chữa, bảo dưỡng; không kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Sơn dẫn đến Sơn bỏ mặc cho Bùi Mạnh Quốc thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2 và sử dụng các hóa chất HF, HCL (là hóa chất không có trong danh mục các chế phẩm được công bố của Cục Quản lý môi trường - Bộ Y tế) để súc rửa cột lọc, màng lọc; chưa lấy mẫu nước đi xét nghiệm theo tiêu chuẩn AAMI, chưa nghiệm thu hợp đồng và làm biên bản bàn giao; bỏ mặc cho Đơn nguyên lọc máu sử dụng hệ thống lọc nước RO2 không đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Kết luận điều tra cho biết, sáng 29.5.2017, Trần Văn Sơn có báo cáo cho Trần Văn Thắng trong cuộc giao ban là đã sửa chữa xong hệ thống lọc nước RO2, lẽ ra Thắng phải có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ công việc được nêu trong hợp đồng số 315 (hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn và BVĐK tỉnh Hòa Bình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2) và yêu cầu Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn cùng cán bộ phòng vật tư phối hợp với Đơn nguyên lọc máu lấy mẫu nước đi xét nghiệm theo tiêu chuẩn AAMI để nghiệm thu hợp đồng.

Sau đó, ông Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực) kiểm tra độ an toàn của hệ thống lọc nước sau sửa chữa để lập biên bản bàn giao và sử dụng. Nhưng Trần Văn Thắng đã không thực hiện những việc nêu trên, không kiểm tra phát hiện đồng hồ đo độ dẫn điện có sai số quá lớn; không ngăn chặn mà để mặc Đơn nguyên lọc máu đưa hệ thống lọc nước RO2 chưa đảm bảo an toàn vào sử dụng.

“Với chức trách là Trưởng phòng Vật tư-trang thiết bị y tế, Trần Văn Thắng đã không xây dựng qui trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng hệ thống lọc nước RO2, dẫn đến việc bàn giao thiết bị sau sửa chữa để quản lý hay để vận hành sử dụng là không rõ ràng, tùy tiện” - kết luận điều tra nêu rõ.

Từ căn cứ trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị VKSND tỉnh Hòa Bình truy tố bị can Trần Văn Thắng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay được quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).