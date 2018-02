Vụ cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Vết trượt của một "ca sĩ nghiệp dư"

Ngày 26.1, tại TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận. Đối tượng bịt mặt, dùng súng và mìn tự tạo đe dọa các nữ nhân viên, cướp đi hơn 1 tỷ đồng. Không ai có thể ngờ thủ phạm lại là một thanh niên sức dài vai rộng và ít nhiều có tính... nghệ sĩ!

Biển kiểm soát xe máy "vạch mặt" đối tượng cướp ngân hàng tại Bắc Giang. Nguồn: ANTĐ

1. Chỉ ít giờ sau khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi đã có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh. Vừa lúc đối tượng được trích xuất từ trại tạm giam Kế và đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai của đối tượng.

Ngồi đối diện với chúng tôi là một tên cướp có ngoại hình khá điển trai. Nguyễn Đức Minh với vóc dáng cân đối, tóc cắt kiểu cách và một lối nói chuyện bình tĩnh, mạch lạc. Được các cán bộ điều tra động viên, Minh khai một cách chi tiết, tường tận quá trình gây án với giọng điệu rõ ràng và luôn miệng tỏ ra hối hận “ngay từ sau khi cướp được tiền”.

Tuy nhiên, đó dường như chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, khi trên khuôn mặt anh ta tịnh như không có một cảm xúc. Có vẻ như Minh không hiểu rằng những hành vi anh ta trong buổi chiều 26.1 đã gây nguy hiểm cho rất nhiều người, đe dọa đến tính mạng và tài sản của họ.

Và giải thích cho hành động tội lỗi đó, lại là một lý do rất “xưa rồi diễm”, đó là do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Với một thanh niên sức dài vai rộng như anh ta, lý do này thực sự không thể chấp nhận.

Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang lấy lời khai của đối tượng.

Theo cơ quan công an, khoảng 15h ngày 26.1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của lực lượng Cảnh sát 113 về việc tại phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng NN&PTNT tại số 1122 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ “cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Một đối tượng nam giới, mặc áo gió màu xám trắng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi găng tay, mang theo một ba lô và đi xe máy. Khi vào phòng giao dịch của ngân hàng, đối tượng lấy trong ba lô ra một mảnh giấy trên có ghi nội dung: “Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết”, rồi đưa cho thủ quỹ phòng giao dịch.

Tiếp đó hắn lấy 1 gói hình hộp chữ nhật, nói là bom, đặt lên bàn làm việc nơi nhân viên thủ quỹ ngồi và rút súng, yêu cầu thủ quỹ này mở két sắt lấy nhiều cọc tiền bỏ vào ba lô do hắn đã chuẩn bị sẵn. Tổng số tiền được xác định là 1,1 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng cất súng vào trong ba lô, chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, sử dụng vũ khí nguy hiểm, gây án giữa ban ngày và giữa trung tâm thành phố gây tâm lý hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án, do đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh.

Theo trung tá Trần Hữu Thọ - Đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình điều tra vụ án, truy bắt hung thủ gặp rất nhiều khó khăn. “Đối tượng gây án có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, dùng khẩu trang kín mặt, đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đeo găng tay nên việc nhận dạng rất khó. Bên cạnh đó, khoảng hơn 20 năm nay, trên địa bàn tỉnh chưa bao giờ xảy ra một vụ cướp ngân hàng nào. Tiến hành rà soát các đối tượng “oi khói”, nhiều tiền án tiền sự, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được manh mối nào khả dĩ” - trung tá Thọ chia sẻ.

Và bằng những nỗ lực cao nhất của cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, sau hơn 20 giờ vụ án xảy ra, Ban chuyên án đã làm rõ đối tượng gây ra vụ án...

2. Theo đại tá Lại Văn Đông, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, mấy ngày vừa qua trong thời tiết mưa rét, hàng trăm trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP.Bắc Giang... đã được tổ chức thành hàng chục tổ, đội tiến hành rà soát rất nhiều đối tượng tình nghi.

Đồng thời, những hình ảnh thu được tại hiện trường cũng nhanh chóng được gửi đến tất cả công an các huyện, phường, xã, thị trấn trong tỉnh. Cơ quan công an cũng phát động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Trong nhiều giờ đầu tổ chức điều tra, những thông tin Ban chuyên án nhận được đều không nhiều, và rất mù mờ. Truy nóng theo chiếc xe gắn máy mà đối tượng sử dụng, cơ quan công an cũng không thu được kết quả nào được cho là khả dĩ.

Qua việc khám nghiệm hiện trường, Ban chuyên án phát hiện khẩu súng gây án là dạng súng nhựa, súng đồ chơi. Còn quả mìn cũng là mìn tự tạo, được chế từ một chiếc vỏ hộp điện thoại và mấy mẩu nhựa hình trụ. Tổ chức truy xét từ những đồ vật đối tượng bỏ lại tại hiện trường, Ban chuyên án bắt đầu có những thông tin quan trọng.

Khẩn trương xác minh chủ nhân của chiếc hộp điện thoại, cơ quan công an có danh tính của một đối tượng nữ. Tuy nhiên chiếc điện thoại đã được bán ra từ nhiều năm trước và chủ nhân của nó cũng đã chuyển nhà rất nhiều lần khiến cho việc tìm tung tích mất rất nhiều thời gian.

Cho đến chiều 27.1, các trinh sát đã tìm ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chủ nhân của chiếc hộp điện thoại với một đối tượng tình nghi. Khẩn trương xác minh nhân thân, thời gian của đối tượng, cơ quan công an có được những thông tin quý giá. Đó là những dấu hiệu bất minh của đối tượng trong thời điểm xảy ra vụ án và đối tượng cũng đang tỏ ra có nhiều tiền, tiêu xài khá xông xênh.

Khi những chứng cứ đã khá đầy đủ, các trinh sát bất ngờ áp sát, tóm gọn đối tượng khi hắn đang di chuyển trên chiếc xe ô tô Kia Pride trên địa phận tỉnh Bắc Ninh. Hắn là Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, tạm trú tại ngõ 164, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, Minh khá bình thản và nhiều lý do quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ do cơ quan công an đưa ra, cho đến chiều tối 28.1, Minh buộc phải thú nhận hành vi cướp tài sản.

Chi nhánh ngân hàng, nơi xảy ra vụ cướp; Nguyễn Đức Minh và chiếc xe y mượn để gây án.

Theo đó, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Minh đã nghĩ tới việc phải đi cướp để trả nợ. Do mấy tháng trước đã một lần giao dịch tại phòng giao dịch Dĩnh Kế nên Minh biết chi nhánh này chỉ có nhân viên nữ, dễ bề hành động. Hắn mua một khẩu súng bắn đạn bi rồi dùng chiếc vỏ hộp điện thoại chế thành một quả mìn, được điều khiển từ xa. Minh đi mượn chiếc xe máy của người bạn rồi nhặt chiếc biển kiểm soát tại một cơ sở đồng nát gắn vào xe, nhằm tránh sự điều tra của cơ quan công an.

Trưa 26.1, Minh đã một lần mang theo “đồ” đến phòng giao dịch Dĩnh Kế định cướp, song nghĩ thế nào hắn lại quay ra. Trở về nhà nghỉ ngơi vài giờ, Minh vẫn quyết định thực hiện nên đã bịt mặt, đeo găng tay và chọn thời điểm ngân hàng vắng người nhất thì bất ngờ ập vào gây án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Minh tại phường Thọ Xương (TP.Bắc Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ chiếc xe Suzuki Viva, BKS: 98B2-899.22 và 1 BKS: 98H-948.58 là phương tiện đối tượng dùng để gây án; thu giữ tổng số tiền 1,08 tỷ đồng được giấu ở nhiều nơi; thu giữ khẩu súng ngắn loại súng nhựa bắn đạn bi mà đối tượng dùng để gây án, sau đó vứt tại ao thuộc địa phận thôn 3, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

3. Được biết, Nguyễn Đức Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá cơ bản, có 3 anh em trai và hai chị gái. Minh cho biết quá trình “trượt dốc” của y từ lúc đang học năm thứ nhất trường văn hóa nghệ thuật của tỉnh thì Minh bỏ học giữa chừng. Theo như đối tượng phân trần thì, do lúc đó gia đình rất khó khăn về kinh tế. Cùng một lúc mấy anh chị em theo học đại học, cao đẳng nên Minh phải nghỉ học để đỡ đần gia đình.

Nghỉ học giữa chừng, ban đầu Minh có đi hát ở quán bar phòng trà... để mưu sinh. Được một thời gian, Minh lại chuyển sang nghiệp làm gốm. Minh xin vào một xưởng gốm ở một làng nghề tại Bắc Giang, chuyên vẽ hoa văn trên các bình gốm. Tuy nhiên, cũng chỉ được một thời gian, Minh bỏ việc để chuyển sang nghề... buôn ô tô.

Do có ít kiến thức về món này, lại không có nhiều vốn nên Minh chỉ buôn bán cò con. Loại xe qua tay đối tượng thường chỉ là loại ít tiền, tầm vài chục đến dưới một trăm triệu đồng/xe. Đã thế Minh còn nhiều lần bị lừa. Nhận tiền mua xe hộ người quen, song mua đúng phải xe rởm, phải mất rất nhiều tiền sửa chữa mới có thể chạy được, thành ra lâm cảnh nợ nần.

Minh cũng lấy vợ sớm, nay đã có 2 con, một đứa học lớp 7 và một đứa 5 tuổi. Vợ Minh làm nghề cắt tóc gội đầu và trang điểm cô dâu. Thu nhập cũng không ổn định. Cách đây vài năm, hai vợ chồng cũng đã vay ngân hàng để mua một căn nhà ở TP.Bắc Giang. Tuy nhiên, gia đình không sống ở đây mà ở nhờ nhà mẹ vợ ở Lạng Giang (Bắc Giang).

Cũng theo Minh, thời gian gần đây gia đình có nhiều mâu thuẫn. Vì quá túng quẫn, vợ Minh nhiều lần bàn với chồng định đi xuất khẩu lao động một thời gian cố kiếm lấy một khoản tiền đủ trả nợ thì về. Song Minh không nghe. Ngoài khoản nợ ngân hàng khoảng 400 triệu đồng, thì Minh còn nợ bạn xã hội mấy trăm triệu nữa. Do đi vay nóng nên lãi mẹ đẻ lãi con rất nhanh, hắn không kiểm soát nổi.

“Em mới nảy ra ý định cướp ngân hàng vào mấy ngày gần đây thôi, sau khi xem một vài clip về những vụ cướp ở nước ngoài trên mạng Internet, và cũng do quẫn bách quá. Em cũng định chỉ cướp vài trăm triệu đủ để trả nợ thôi, không ngờ là lại lấy được nhiều tiền đến thế!” - Minh phân trần.

“Gia đình có nhiều người làm nghệ thuật, được nhiều người biết đến nên khi gây ra vụ việc này, em ngại quá” - Minh nói mà khiến chúng tôi phải nín cười. Cũng theo cơ quan công an, đối tượng có lý lịch tốt, chưa tiền án, tiền sự. Ở địa phương cũng được bà con làng xóm nhận xét là hiền lành tốt tính. Song theo chúng tôi, việc làm ăn thua lỗ không thể biện minh cho hành vi cướp tài sản. Khi được hỏi có muốn nhắn nhủ gì cho bố, cho vợ không, Minh chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang làm thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Minh về hành vi cướp tài sản. Đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ các tình tiết liên quan.