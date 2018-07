Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Công an thu được gì từ nhà ông Phan Văn Vĩnh?

(Dân Việt) Cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu từ ông Phan Văn Vĩnh trong quá trình thực hiện lệnh khám xét nhà bị can.



Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.

Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ từ ông Phan Văn Vĩnh, trong đó, có một hộp các-tông bên trong có tài liệu và 6 USB. Tài liệu này hiện đã được Cơ quan An ninh điều tra bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngoài ra, cơ quan an ninh còn tạm giữ từ ông Vĩnh một số tài liệu và khoảng 30 bản sao huân, huy chương, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương các loại. Kết luận điều tra cho thấy, cơ quan công an không tạm giữ tài sản như tiền, xe của ông Phan Văn Vĩnh.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao –CNC) khai cho ông Vĩnh 1 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng; 1.750.000 USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; cho C50 số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD.

Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD.

Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 tháng lương với hàm Trung tướng là 20 triệu đồng. Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết.

Từ căn cứ trên, Cơ quan An ninh điều tra xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng.

Theo cơ quan an ninh điều tra, việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh nên cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở gia đoạn 2.

Kết luận điều tra đánh giá, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, căn cứ điều 29, Bộ luật hình sự hiện hành, cơ quan an ninh điều tra đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Dương về tội “Đưa hối lộ” nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng của pháp luật trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tham nhũng.