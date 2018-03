Vụ du khách và chủ quán cơm xô xát ở Đà Lạt: Hai bên đều có lỗi

(Dân Việt) Sáng 8.3, trung tá Đỗ Ngọc Hòa - Trưởng Công an phường 1, TP.Đà Lạt - cho biết, trong vụ xô xát giữa hai nữ du khách và chủ quán cơm tại chợ đêm Đà Lạt, cả hai bên đều có lỗi. Phía du khách không có yêu cầu gì nhưng cơ quan chức năng vẫn xử lý nghiêm những đối tượng liên quan.

Trao đổi với phóng viên, ông Hòa cho biết: “Hiện nay, toàn bộ sự việc đã được Công an phường 1 xác minh, làm rõ về nguyên nhân, diễn biến, đồng thời đưa ra hướng xử lý đối với cơ sở kinh doanh và cả nhóm du khách”.

Trung tá Hòa cho hay, vào lúc 19h ngày 6.3, chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (20 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cùng chị họ là Saphia Thuy (quốc tịch Mỹ) và một số người trong gia đình (trong đó có một nam và một cháu bé) là khách du lịch đến quán cơm Lệ Thủy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 1, Đà Lạt) để ăn cơm.

Chị Thuy bị ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt sau khi xô xát với nhân viên quán cơm.

Khi vào quán, nhóm khách du lịch gọi 4 đĩa cơm gà, 2 đĩa cơm sườn. Khi đồ ăn được mang đến bàn, nhóm khách thấy cơm bị nguội, đồng thời khi chị Thuy xé gà ra, thấy vẫn còn máu đỏ nên nói nhân viên phục vụ đổi. Sau đó, nhân viên có đổi một đĩa thịt gà khác và nói: “Gà người ta nấu như thế này mà còn sống à?”.

Khi ăn cơm, nhóm khách yêu cầu thêm canh đi kèm với cơm và nhân viên có mang ra một tô canh lớn. Chị Vân hỏi tô canh này có tính tiền không thì nhân viên trả lời là 100 ngàn đồng. Chị Vân nói không ăn vì gọi chén canh đi kèm với cơm đã gọi, nhưng nhân viên quán cơm vẫn để tô canh ở bàn. Cuối cùng, nhóm khách tính tiền hết 220 ngàn (trong đó, cơm gà 40 ngàn/đĩa, cơm sườn 30 ngàn/đĩa).

Chợ đêm Đà Lạt, nơi xảy ra sự việc.

Khi ra khỏi quán, chị Vân chụp lại ảnh quán cơm Lệ Thủy bằng điện thoại. Chủ quán thấy được liền kêu người ra giằng điện thoại để xóa hình, dẫn đến xô xát giữa nhân viên quán và nhóm khách này.

Trong đó, Lò Thiều Mai Trang (sinh năm 1989, ngụ tại Tô Hiến Thành, phường 3, Đà Lạt) có hành vi túm tóc chị Thuy, dí xuống đất và đá vào người chị Thuy Khi đó có một số người hùa vào đá theo. Ngược lại, chị Cẩm Vân có dùng gậy chụp hình đánh lại nhân viên quán nhưng không rõ đánh trúng ai và thương tích ra sao. Ban đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Trang không khai nhận những hành vi của mình, nhưng qua trích xuất camera, Trang đã thừa nhận.

Hậu quả vụ xô xát là chị Cẩm Vân bị cào xước mặt, đau hàm, răng. Nữ Việt kiều Saphia Thuy bị ngất xỉu, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng điều trị (người nhà chị Thuy cho biết, chị có tiểu sử bệnh tim). Đến 23h cùng ngày, chị Thuy đã được xuất viện và chẩn đoán chấn thương đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm du khách không có yêu cầu gì, nhưng ông Hòa cho biết sẽ căn cứ vào mức độ, tính chất của sự việc để làm hồ sơ, gửi Công an TP.Đà Lạt xử lý nghiêm những người liên quan về các hành vi như xâm hại sức khỏe người khác, gây rối, làm mất an ninh trật tự. Trước mắt, Công an phường 1 sẽ xử lý hành chính, sau đó căn cứ vào cam kết của cơ sở kinh doanh Lệ Thủy với ban quản lý chợ để tham mưu Công an TP.Đà Lạt xử lý nghiêm.

Trung tá Đỗ Ngọc Hòa trao đổi với phóng viên về nguyên nhân vụ việc xảy ra tại chợ đêm Đà Lạt.

Ông Đặng Mậu Nhi - Phó trưởng Ban quản lý chợ cho hay, tiệm cơm Lệ Thủy đã hoạt động trên 10 năm nay nhưng đơn vị mới tiếp quản địa bàn từ tháng 9.2017, chưa xảy ra tình trạng nào như vụ việc tối 6.3. Ông Nhi cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục mời các hộ kinh doanh đến quán triệt, tuyên truyền và bắt buộc các cơ sở kinh doanh cam kết đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn chợ đêm.