Vụ kiện 3 con gà qua nhà hàng xóm

Ba con gà nhà này qua nhà kia, nhà kia bắt treo trước nhà và báo trên Facebook gà của ai thì đến nhận. Do không ai nhận nên họ đem cho người khác. Vậy là người cho gà bị kiện.

TAND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp vừa xét xử vụ án dân sự về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm giữa bà Na và bà Tú. Nội dung vụ kiện bắt đầu từ chuyện mất gà của nguyên đơn.

Biết hàng xóm giữ gà nhưng không qua nhận

Trong đơn khởi kiện, bà Na trình bày vào 24.4.2018, bà bị mất ba con gà, trong đó có hai con gà mái (một con nặng 3,3 kg, một con nặng 1,3 kg) và một con gà trống nặng 1,7 kg. Bà chỉ còn lại một con gà mái đang ấp trứng. Tất cả do bà nuôi và tự cân trọng lượng.

Theo bà Na, thông thường bà nhốt gà trong chuồng nhưng ngày 24.4.2018 do trời nắng nóng nên bà thả gà đi rong. Sau khi phát hiện bị mất ba con gà, bà nghe hàng xóm nói gà của bà bị bà Tú nhốt tại nhà bà. Bà không biết chúng có vào nhà bà Tú phá đồ đạc và phóng uế hay không. Mặc dù bà và bà Tú nhà gần nhau nhưng do hai bên có mâu thuẫn từ trước nên bà không đến nhận lại gà mà bà đi báo Công an xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự giải quyết.

Công an xã Bình Thạnh mời bà Tú để giải quyết vụ việc nhưng bà không đến, mãi đến ngày 2.7.2018 bà Tú mới đến. Theo biên bản làm việc tại Công an xã Bình Thạnh, bà thừa nhận có bắt ba con gà của bà Na với đặc điểm như trên, sau đó bà treo gà lên cây để “gà của ai thì người nấy đến nhận”. Trong thời gian một tháng, không thấy ai đến nhận thì bà… đem ba con gà này cho người khác.

Nay bà Na yêu cầu tòa án buộc bà Tú phải bồi thường thiệt hại cho bà giá trị ba con gà theo giá thị trường là 6,3 kg x 110.000 đồng/kg = 693.000 đồng.

Treo gà trước sân và “treo” trên Facebook

Phía bị đơn - bà Tú thì trình bày khoảng tháng 4.2018, bà có thấy ba con gà vào nhà bà phá đồ đạc và phóng uế bừa bãi. Bà có mời một số người đến làm chứng, sau đó bắt ba con gà treo trước cửa nhà bà và thông báo cho nhiều người xung quanh gà của ai thì đến nhận.

Bà Tú cho biết bà còn đăng Facebook để tìm chủ nhân ba con gà và buộc chủ khi đến nhận gà phải cam kết nhốt lại, không để gà đến phá đồ đạc, phóng uế trong nhà bà nữa. Tuy nhiên, do lâu quá mà không thấy ai đến nhận số gà này nên bà đã cho người khác.

Khi làm việc tại Công an xã Bình Thạnh, bà Tú thừa nhận có bắt ba con gà nhưng không rõ là gà của ai và trọng lượng bao nhiêu. Bà xác nhận trang Facebook tên “xxx K yyy” là của bà sử dụng lúc bà đang giữ ba con gà. Việc bà Na tự ý in hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà là bà không đồng ý.

Tóm lại, bà Tú không đồng ý bồi thường cho bà Na vì cho rằng mình không trộm cắp gà.

Tòa xử buộc bà Tú phải bồi thường

Sau khi nghe hai bên trình bày và thẩm tra các chứng cứ liên quan, HĐXX TAND huyện Hồng Ngự nhận định xét yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bà Tú bồi thường thiệt hại cho bà Na giá trị ba con gà 693.000 đồng. Bà Tú thừa nhận có bắt giữ ba con gà nhưng không biết gà của ai và trọng lượng bao nhiêu.

Tuy nhiên, theo HĐXX, tại phiên tòa bà Tú thừa nhận vào tối hôm đó bà có bắt giữ ba con gà và bà đã biết ba con gà đó là của bà Na với đặc điểm hai con màu vàng và một con màu đen. Bà có đăng hình ba con gà trên trang Facebook cá nhân của bà. Sau thời gian thông báo mà không có ai đến nhận nên bà đã đem số gà này cho người khác, mỗi người một con. Qua xác minh thì những người được bà Tú cho gà đều thừa nhận là bà Tú có cho mỗi người một con gà nhưng không biết gà của ai và do đâu mà bà có.

Đồng thời tại phiên tòa, hai bà tự nguyện thống nhất ba con gà mà bà Tú bắt giữ của bà Na với trọng lượng và giá gà thịt theo giá thị trường là 110.000 đồng/kg. HĐXX thấy đây là sự tự nguyện của các đương sự nên công nhận sự tự nguyện này mà không cần phải thu thập thêm chứng cứ về giá gà thịt.

Việc bà Na biết bà Tú có bắt giữ ba con gà của bà mà bà không đến nhận là có lý do chính đáng vì tại phiên tòa bà Na và bà Tú đều thừa nhận giữa họ có mâu thuẫn với nhau rất trầm trọng từ trước. Hai bà đã từng đi đến chính quyền để giải quyết mâu thuẫn nên từ đó về sau mạnh ai nấy sống, không ai nói chuyện với ai. Do đó, việc bà Na không đến nhà bà Tú nhận lại gà là hợp lý.

Tòa cho rằng việc ba con gà vào nhà bà Tú, bà Tú không báo chính quyền địa phương mà tự ý bắt giữ trái phép. Mặc dù biết là gà của bà Na nhưng bà Tú tự ý đem cho ba người khác là xâm phạm đến quyền sở hữu đối với gia cầm của bà Na và gây thiệt hại trực tiếp đến tài sản của bà. Vì vậy, bà Tú phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bà Na. Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu của bà Na, buộc bà Tú bồi thường 693.000 đồng cho bà Na.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.