Vụ lãnh đạo ngân hàng tham gia "tiệc ma túy”: Cô giáo khai gì?

(Dân Việt) Qua điều tra ban đầu, cô giáo T.T.H (giáo viên trường Tiểu học Hương Trà là người đầu tiên đưa 10 viên ma túy vào phòng hát cho nhóm 13 đối tượng sử dụng.

Chiều 25.12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Khoa - Phó Viện trưởng VKS huyện Hương Khê cho biết, qua điều tra ban đầu, cô giáo T.T.H - giáo viên trường Tiểu học Hương Trà là người đầu tiên đưa 10 viên ma túy vào phòng hát cho nhóm người này cùng sử dụng. Sau khi sử dụng hết, nhóm người mua thêm 5 viên khác.

“Khi sử dụng hết 15 viên ma túy tổng hợp, nhóm đối tượng mua thêm 5 viên mới nhưng chỉ sử dụng 2,5 viên, 2,5 viên còn lại đang ở hiện trường. Các đối tượng khai mua ở Vinh, hiện chúng tôi đang điều tra làm rõ”, ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, phía cơ quan điều tra đang làm rõ số ma tuý còn sót lại hiện trường. Còn việc cô H đưa ma túy vào và cùng sử dụng với nhóm đối tượng không phạm vào tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" theo thông tư 17.

Cô giáo tiểu học là người đã đưa 10 viên ma túy tổng hợp vào phòng tiệc. Ảnh BVPL

"Cô H vào cùng sử dụng với nhóm nên không vi phạm tội tổ chức. Chúng tôi đang làm rõ người đưa 2,5 viên thu lại tại hiện trường", ông Khoa nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 21.12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ “đột kích” phòng VIP8 Karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê phát hiện 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma tuý. Trong số 13 đối tượng bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ có đến 5 cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Trong đó, có 2 cán bộ ngành giáo dục, 1 cán bộ thuộc ngành ngân hàng, 1 cán bộ bảo hiểm Ngân hàng Công Thương và 1 cán bộ ngành kiểm lâm.

Qua test nhanh của lực lượng chức năng, cả 13 đối tượng đều dương tính với ketamine (ke - đá), thuốc lắc và cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ mặt quỷ.