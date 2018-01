Vụ nổ ở Bắc Ninh: Chủ bãi phế liệu đối mặt hình phạt nào?

(Dân Việt) Cơ quan điều tra đã khởi tố chủ bãi phế liệu để xảy ra vụ nổ làm 2 người chết theo Bộ luật Hình sự mới. Vậy, bị can sẽ đối mặt với hình phạt nào?

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ làm 9 người thương vong. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, Văn Môn, huyện Yên Phong, hiện đang cư trú tại Phố Mới, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự" theo điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi. Ông Tiến được xác định là chủ bãi phế liệu để xảy ra vụ nổ khiến 2 người chết và 7 người khác bị thương ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, tại cơ quan công an, ông Tiến khai nhận từ tháng 12.2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ lấy phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến và ngày 3.1 đã xảy ra vụ nổ. Sau khi xảy ra vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, chủ bãi phế liệu để xảy ra vụ nổ sẽ đối mặt với hình phạt nào? Trao đổi với PV, luật sư Hà Huy Phong (Giám đốc Công ty luật Inteco) cho biết, với việc bị khởi tố theo điều 304 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bị can Nguyễn Văn Tiến sẽ đối mặt với hình phạt nặng với tình tiết tăng nặng là làm chết 2 người. “Điều 304 quy định, người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Tuy nhiên, nếu phạm tội thuộc các trường hợp làm chết 2 người hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng thì bị phạt tù từ 10-15 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tù 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu làm chết 3 người hoặc gây thiệt hại về tài sản trên 1,5 tỷ đồng trở lên hoặc vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn. Vụ nổ ở xã Văn Môn tính tới thời điểm hiện tại đã làm 2 người chết. Với tình tiết này, cơ quan điều tra đã đủ điều kiện để khởi tố ông Tiến theo khoản 3 với khung hình phạt là từ 10-15 năm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng có căn cứ xác định số người thiệt mạng lớn hơn 2 người hoặc thiệt hại về tài sản trong vụ nổ trên 1,5 tỷ đồng thì ông Tiến có thể bị truy tố ở khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù hoặc chung thân. Ngoài ra hình phạt trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm”, luật sư Phong cho biết. Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 3.1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ lớn. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân trong thôn Quan Độ đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hỏng, nhiều người dân bị thương la hét. Người dân cho biết, vụ nổ lớn đến mức trong bán kính 1km quanh vụ nổ cũng cảm nhận được rung chuyển. Vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ là Nguyễn Tiến Nam,1 tuổi và Đặng Thùy Trang, 2 tuổi, cùng trú tại thôn Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong tử vong. Ngoài ra còn có 7 người lớn khác cũng bị thương sau vụ nổ.

