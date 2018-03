Vụ sát hại dã man 2 bố con: Tội ác rùng rợn của nghi phạm

(Dân Việt) Sau khi dùng súng tự chế bắn nhưng anh Chi chưa chết, Minh đã dùng dao chém chết nạn nhân. Để bịt đầu mối, Chi dùng dao sát hại luôn con trai anh Chi.

Dương Kim Minh tự sát sau khi sát hại hai bố con hàng xóm vì mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Liên quan tới vụ án anh Dương Kim Chi (ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) và con trai 11 tuổi bị sát hại dã man, trưa 7.3, đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi phạm gây ra vụ án là Dương Kim Minh (SN 1979, ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) đã tự sát. Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại địa bàn xã Tân Vân, huyện Bình Giang, tỉnh Lạng Sơn. Qua xác minh, người tử vong chính là Dương Kim Minh. Bước đầu xác định, Minh treo cổ tự sát. Về nguyên nhân dẫn tới vụ án, đại tá Nguyễn Trung Thực cho biết, căn cứ tài liệu thu thập, công an xác định động cơ gây án của nghi phạm là do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Cụ thể, Dương Kim Minh nghi ngờ anh Chi (nạn nhân) lấy mật ong và nhổ một số cây thông mới trồng của mình nên nảy sinh thù hằn. Sáng 2.3, anh Chi và con trai 11 tuổi để vào rừng tìm mật ong thì bị Dương Kim Minh dùng súng tự chế bắn. Thấy anh Chi chưa chết, Dương Kim Minh tiếp tục dùng dao chém anh Chi tử vong. Để bịt đầu mối, Dương Kim Minh dùng dao chém con trai anh Chi rồ cứa cổ cháu bé tử vong. Gây án xong, Minh mang thi thể bố con anh Chi và chiếc xe máy phi tang ở hai vị trí khác nhau. Tiếp nhận thông tin bố con anh Chi mất tích, lực lượng chức năng và gia đình đã đi tìm. Tới ngày 4.3 thì phát hiện thi thể con trai anh Chi tử vong với vết chém trên đầu và 1 vết cắt ở cổ. Ngày 5.3, cơ quan điều tra tìm thấy thi thể anh Chi bị nhét trong bao tải, thi thể có nhiều thương tích. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, Dương Kim Minh là hung thủ sát hại bố con anh Chi nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh. "Hiện, nghi phạm đã chết nên dự kiến chúng tôi sẽ đình chỉ vụ án” đại tá Nguyễn Trung Thực thông tin.

