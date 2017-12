Vụ thảm sát 3 người tại Thanh Hoá: Nghi phạm là người hiền lành, chăm chỉ

(Dân Việt) Sáng 29.12, xóm nghèo thôn 8, xã Nga An (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bàng hoàng khi nghe tin người thanh niên hiền lành chém chết vợ và hai con. Trước cửa ngôi nhà hai tầng của vợ chồng anh Hùng, hàng trăm người dân đang vây quanh vì hiếu kỳ.

Tại hiện trường, ngôi nhà đã được công an phong tỏa, anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) sau khi tự chặt đứt tay trái của mình đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn. Thi thể của chị P.T.T (vợ anh Hùng), con gái N.T.T.D (SN 2005) và N.T.V.A (SN 2002) đang được cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Sáng 29.12, trước cửa ngôi nhà hai tầng của vợ chồng anh Hùng hàng trăm người dân đang vây quanh vì hiếu kỳ.

Trao với PV báo Dân Việt, ông Trịnh Văn Cường (50 tuổi, trú tại xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn) cho biết: “Khoảng 6 giờ sáng, tôi vừa ngủ dậy thì nghe tiếng bố mẹ anh Hùng kêu cứu tôi vội vàng chạy sang, không thể tin vào mắt mình khi chạy vào bếp thì thấy chị T và cháu D nằm sấp dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết chém. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cháu A trên người có nhiều vết chém và đã tử vong”.

Tiếp lời anh Cường, bà Lê Thị Năm (hàng xóm anh Hùng) bàng hoàng: “Khi nghe tin vợ và con bị anh Hùng sát hại tôi không tin bởi thường ngày anh Hùng là người hiền lành, chăm chỉ, yêu thương vợ con”.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin đêm 28 rạng sáng ngày 29.12, cán bộ thôn nhận được điện thoại của Hùng nói rằng, đã sát hại vợ con và đề nghị công an tới bắt mình.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nga An đã tới bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn vào cuộc điều tra.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin...