Vụ truy sát cả nhà vợ: Bị dân bắt, nghi phạm giả vờ chết

(Dân Việt) Bị người dân bắt giữ sau khi chém bố vợ, mẹ vợ và vợ, Phương nằm gục giả chết.

Phương tại cơ quan điều tra. Ngày 22.2, Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ Nguyễn Văn Phương (32 tuổi, trú tại xã Yên Lợi, Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi sát hại ông Lê Xuân Hải (60 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, bố vợ Phương) và chém bị thương bà Nguyễn Thị Quy (mẹ vợ Phương) cùng chị Lê Thị Thiện (vợ Phương). Vụ trọng án xảy ra từ tối 19.2 (mồng 4 Tết Mậu Tuất 2018), nhưng đến nay nhiều người thân và hàng xóm các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động "máu lạnh" của Phương. Chưa hết đau xót về tai họa ập đến gia đình ngay đầu năm mới, bà Lê Thị Hoa (cô của nạn nhân Lê Xuân Hải) cho biết, sau khi lập gia đình với chị Thiện, Phương sống rất chan hoà với mọi người và không xảy ra mâu thuẫn với ai. Vì thế, khi nghe tin Phương ra tay sát hại bố vợ, vợ và mẹ vợ, mọi người rất bất ngờ. Khu vực chị Thiện gục ngã sau khi bị chồng truy sát Bà Hoa cho biết, ngày 17, 18.2, Phương vẫn lên nhà ông Hải chúc Tết và chơi bình thường, bố con không có mâu thuẫn, cãi vã gì. Trao đổi với PV về vụ án, ông Lương Xuân Quang (Trưởng Công an xã Yên Trung) cho biết, khoảng hơn 20h ngày 19.2, công an xã nhận được tin báo về việc ông vợ chồng ông Lê Xuân Hải và con gái bị Nguyễn Văn Phương đâm trọng thương. Tới hiện trường, lực lượng Công an xã Yên Trung phát hiện Phương đã bị người dân bắt và trói tay nằm ở khu vực trước cổng nhà ông Hải. Theo ông Quang, thời điểm này Phương đã đỡ hung hăng và nằm giả chết trước cổng nhà ông Hải để đánh lạc hướng của người dân. Sau đó, công an đã đưa Phương lên xe và áp giải về trụ sở Công an xã Yên Trung. Vụ trọng án xảy ra tại nhà ông Hải làm nhiều người bàng hoàng. Về phía các nạn nhân, ông Quang cho biết, do bị Phương đâm trọng thương nên ông Hải được người dân đưa đi viện cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. "Chị Thiện bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam còn bà Quy được đưa ra trạm y tế xã sơ cứu ban đầu. Bà Quy sau đó cũng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Nam điều trị. Sức khoẻ của mẹ con bà Quy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đau yếu", ông Quang thông tin. Ông Quang cũng cho biết, trong vụ án này, rất may mắn anh Lê Kiên Cương (hàng xóm cách nhà ông Hải khoảng 100m) có mặt kịp thời ngăn cản Phương tiếp tục gây án. Bản thân anh Cương cũng bị Phương đâm trượt hai lần. Theo điều tra ban đầu về vụ việc của Công an Nam Định, khoảng 20h ngày 19.2, Phương đến nhà ông Lê Xuân Hải và bà Nguyễn Thị Quy để thăm chị Thiện và con mới sinh đang ở nhà ông bà ngoại. Quá trình nói chuyện, Phương và chị Thiện xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã căng thẳng. Phương cầm dao đe dọa vợ. Thấy vậy, vợ chồng ông Hải can ngăn liền bị Phương chém cả ba người.

