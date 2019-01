Vừa lên truyền hình rưng rưng nước mắt, một ngày sau lộ tội ác với vợ mang thai

Vừa lên truyền hình rưng rưng nước mắt, một ngày sau lộ tội ác với vợ mang thai

(Dân Việt) Sau khi thú nhận ngoại tình với vợ, người đàn ông tàn nhẫn ra tay sát hại vợ đang mang bầu và 2 con gái khiến nhiều người sốc.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó. Gia đình hạnh phúc của Chris và Shanann. Sự mất tích bí ẩn Cuộc sống êm ấm của gia đình Shanann và Chris Watts ở Mỹ bị chấm dứt từ tháng 8/2018. Vào thời điểm đó, Shanann và 2 con gái được báo cáo mất tích không rõ nguyên nhân. Ngày hôm sau, Chris - chồng của Shanann xuất hiện trên truyền hình trả lời vấn và mong sự trở về nhà an toàn của vợ và 2 con. Tuy nhiên, mấy ai có thể ngờ rằng anh ta đang diễn kịch. Môt trong những người bạn thân của Shanann cho biết, bản thân đã báo cảnh sát về việc không thể liên lạc được với bạn mình. Hai người trở về nhà sau chuyến công tác lúc 2h sáng. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Shanann không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người bạn này. Mặc dù, sáng hôm đó, Shanann - người mang bầu 15 tuần có hẹn với bác sĩ để kiểm tra nhịp tim của thai nhi. Người bạn thân tỏ ra lo lắng khi thấy sự bất thường nên đến nhà của Shanann. Khi người bạn này gõ cửa, không có ai lên tiếng nhưng xe của Shanann vẫn ở trong nhà xe. Trong sự lo lắng cho Shanann, người bạn thân gọi cho Chris. Tuy nhiên, người đàn ông này trấn an rằng đừng quá lo lắng, vì vợ của anh ta đã đưa các con đi chơi. Thế nhưng, Chris lại nói bản thân không biết vợ ở địa điểm cụ thể nào và cô đang đi chơi cùng các con. Sau khi không thể liên lạc được với Shanann và không biết cô đang ở đâu, người bạn quyết định báo cảnh sát về sự mất tích lạ lùng. Trong khi cảnh sát và chó nghiệp vụ vào trong nhà để tìm manh mối về Shannan và các con gái thì Chris trả lời phỏng vấn của phóng viên kênh truyền hình Denver7. Trong cuộc phỏng vấn này, Chris xác nhận vợ đi công tác về lúc 2h sáng, tới 5h15' sáng thì anh ta đi làm và không gặp vợ con kể từ đó. Ngoài ra, người đàn ông này cũng cho biết, trước khi vợ mất tích, anh ta và vợ đã có cuộc trò chuyện tình cảm nhưng không nói rõ cuộc nói chuyện này về vấn đề gì. Khi trả lời phỏng vấn, vẻ mặt của Chris tỏ ra khá buồn và giọng anh ta như nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Thế nhưng, qua điều tra cảnh sát đã phát hiện sự thật gây sốc. Nghi phạm trong vụ biến mất bí ẩn của vợ và 2 con gái chính là Chris. Anh ta bị bắt giữ với cáo buộc giết vợ đang mang thai và 2 con. Sự thật gây sóc Chris tại phiên tòa. Theo CNN, thi thể của Shanann được tìm thấy trong một ngôi mộ nông gần một bồn chứa dầu. Trong khi, thi thể của 2 bé gái được tìm thấy trong thùng chứa dầu nằm gần mộ của mẹ. Để tìm được thi thể các nạn nhân, cảnh sát dùng tới thiết bị bay không người lái để tìm các dấu vết trên cánh đồng. Trong quá trình này, họ phát hiện một tấm ga trải giường gần các thùng chứa dầu. Tấm ga trải giường này cùng loại với một số vỏ gối và tấm nệm được thu hồi từ thùng rác nhà bếp của gia đình nạn nhân sinh sống. Tại đồn cảnh sát, Chris khai, sau khi vợ về nhà sau chuyến công tác, anh ta thú nhận với Shanann về việc ngoại tình với một đồng nghiệp và bản thân muốn 2 vợ chồng ly thân. Trước đó, cảnh sát tiến hành điều tra 2 ngày và phát hiện Chris có ngoại tình với một đồng nghiệp. Chris khai phát hiện vợ bóp cổ con gái 3 tuổi và bé Bella đã chết trên giường. Đây cũng là lúc Chris bóp cổ vợ sau đó đưa 3 thi thể lên ghế sau của ô tô chở đi phi tang. Tuy nhiên, qua điều tra cảnh sát phát hiện thấy 2 đứa trẻ vô tội bị chính người cha độc ác và tàn nhẫn bóp cổ trước khi chết, các bằng chứng từ khám nghiệm đã kết luận điều này. Chris đã thừa nhận tội ác mà bản thân đã gây ra với vợ đang mang thai và 2 con. Ngoài mối tình vụng trộm của Chris, cặp đôi này còn có khoản nợ 70.000 USD, thậm chí nộp đơn xin phá sản năm 2015. Bên cạnh đó, 2 vợ chồng còn phải đối mặt với một vụ kiện dân sự về việc nợ 1.533,8 USD tiền thuê nhà. Sau phiên tòa xét xử, Chris nhận 3 án chung thân về tội giết người vợ đang mang thai và giết 2 con gái. --------------------------------------- Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 3/1/2019.

Tag: trong an, ngoai tinh, tin phap luat, an ninh the gioi, ky an the gioi