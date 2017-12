Xác bé gái 6 tuổi trong đền thờ lộ tội ác ghê rợn của người cha cuồng tín

(Dân Việt) Vụ án gây xôn xao dư luận bởi nạn nhân là một bé gái 6 tuổi còn hung thủ giết người man rợ chính là cha đẻ của nạn nhân.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Vì niềm tin mù quáng, người cha đã nhẫn tâm dùng rìu sát hại cô con gái duy nhất mới 6 tuổi của mình Xác chết bất thường tại đền thờ Theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát địa phương, vào chiều 10/9/2013, cảnh sát tiếp nhận thông tin bất ngờ do người dân cung cấp về một xác chết bị mất đầu tại nơi thờ phụng nằm trong khu vực hoang vu bên ngoài ngôi làng Turga, huyện Seoni, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. "Thi thể không đầu được mặc quần áo mới và có những những hình xăm mehndi trên tay”, một nhân chứng cho biết. Bước đầu nhận dạng, cảnh sát xác định đây là một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Ngoài ra, họ cũng đã tìm thấy hung khí giết người là chiếc rìu ngay tại hiện trường. Qua sàng lọc các bé gái mất tích tại địa phương, cơ quan điều tra đã tìm ra danh tính nạn nhân. Đó là bé Ritu Irpache (6 tuổi), con gái duy nhất của anh Santlal Irpache (35 tuổi), từng làm việc cho hội đồng địa phương. Vụ án mạng kinh hoàng đã làm dậy sóng dư luận bang Madhya Pradesh. Chứng kiến xác chết không còn nguyên vẹn của con gái mình, người mẹ ngất lên ngất xuống vì đau đớn, còn người dân làng Turga không khỏi xót xa cho số mệnh của cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Niềm tin mù quáng vào thần linh Trước nhiều câu hỏi nghi vấn cùng những dư luận bất thường xung quanh cái chết của Ritu Irpache, cảnh sát xác định rõ đây là hung thủ cực kỳ manh động và nguy hiểm, không những ra tay độc ác mà còn nhẫn tâm sát hại bé gái chỉ mới 6 tuổi. Ngay lập tức, cảnh sát vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ về chịu tội trước pháp luật. Cuối cùng, những nghi vấn cũng dần được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, một lần nữa dư luận lại dậy sóng khi nghi phạm lại chính là Santlal Irpache, cha đẻ của nạn nhân. Không lâu sau đó, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Santlal Irpache để điều tra về hành vi “giết người” được ban hành và thực thi. Tại cơ quan điều tra, Santlal Irpache khai nhận mình đã nhẫn tâm sát hại con gái 6 tuổi để hiến tế thần linh vì tin rằng Ritu chính là hiện thân, là sự lựa chọn của Người. "Trong mấy ngày vừa rồi, tôi thường xuyên mơ thấy một vị thần. Người nói tôi hãy hiến tế một ai đó thân thiết với mình. Thậm chí hôm nay, khi đang ngủ trưa, tôi lại lặp giấc mơ ấy. Lúc tỉnh dậy thì con gái đang chơi đùa bên cạnh. Tôi hiểu đó là một lời chỉ đạo của thần thánh và quyết định nghe theo", Irpache khai với cảnh sát. Tin vào giấc mơ ấy, Irpache quyết định lên kế hoạch thực hiện. Và vào khoảng 1 giờ chiều 10/3, Irpache đã đưa Ritu đi vẽ những hình xăm mehndi và yêu cầu cùng mình tới đền thờ. Tại đây, người cha độc ác đưa cho con gái một bộ quần áo mới để thay. Xong đâu đấy, hắn bắt cô bé quỳ xuống để bày tỏ sự tôn kính với vị thần. Và rồi, Santlal Irpache bất ngờ dùng rìu sát hại Ritu ngay trước tượng vị thần đó, M A Quereshi, người phụ trách sở cảnh sát Keolari nói. Ông Quereshi cũng cho biết thêm, khi bị bắt, Irpache không hề có chút ăn năn trước việc làm của mình. "Khi bị thẩm vấn về tội ác đó và cả gia đình rồi sẽ ra sao, Irpache đơn giản trả lời rằng thần linh sẽ chăm sóc cho họ", Quereshi kể lại. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 29/12/2017.

