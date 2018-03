Xin tiền không cho, nghịch tử cuồng loạn tra tấn mẹ đến chết

(Dân Việt) Khi mọi người mở tung cửa ra thì cũng là lúc họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, một người đàn bà nằm gục trên vũng máu ngay giữa nhà.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Chân dung nghịch tử sát hại mẹ dã man. Những nhát dao oan nghiệt Khoảng 14h ngày /9/2017, những người dân sinh sống tại một ngôi làng ở thành phố Kolhapur, bang Maharashtra, miền Bắc Ấn Độ bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà bà Yelava Kuchakurni, 65 tuổi. Khi mọi người chạy đến nơi, cánh cửa của căn nhà vẫn khóa chặt, tiếng kêu cứu cũng im bặt, người dân đứng ngoài nhìn vào phía trong nhưng không thể thấy gì. Biết rằng có chuyện chẳng lành, họ liền báo lên cảnh sát. Khoảng gần một tiếng sau, hàng xóm xung quanh nhìn thấy con trai của bà Yelava là Sunil Kuchakurni, 35 tuổi, vội vã chạy ra khỏi nhà, máu nhỏ giọt xuống từ hai bàn tay. Lúc này, cảnh sát vừa có mặt và khi mở tung cửa ra thì cũng là lúc những người có mặt đều cảm thấy bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, bà Yelava nằm sõng soài trên vũng máu ngay giữa nhà, nội tạng lòi ra cả ngoài. Cạnh đó là một con dao đầy máu được nhận định là hung khí giết người. Nạn nhân Yelava Kuchakurni, 65 tuổi. Nghiệt ngã thay, kẻ đã ra tay sát hại bà một cách dã man lại cũng chính là đứa con bà rứt ruột sinh thành. Sau khi xuống tay sát hại mẹ, Sunil Kuchakurni đã bỏ trốn. Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát đã dốc toàn lực truy đuổi, quyết bắt bằng được thủ phạm về quy án. Và ngay trong buổi chiều ngày xảy ra án mạng, hung thủ đã bị tóm gọn. Lạnh người lời khai Ở ngôi làng này, khi nói về bà Yelava Kuchakurni, những người dân địa phương thấy xót thương cho một người đàn bà góa bụa bất hạnh, sớm hôm tảo tần nuôi con. Cảnh sát khám xét hiện trường vụ án mạng đẫm máu Chồng bà vốn là gã đàn ông vũ phu. Khi còn sống, Yelava thường xuyên phải sống trong cảnh bạo lực. Sau khi chồng mất, người phụ nữ ấy vẫn quyết ở vậy. Bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu vật chất, bà một mực dành hết cho con. Vậy mà khi trưởng thành, đứa con bà hết mực thương yêu ấy lại “báo hiếu” mẹ mình bằng những nhát dao oan nghiệt. Với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ lòm gớm ghiếc, quá trình chuẩn bị như thế nào và ra tay tàn độc với đấng sinh thành ra sao đều được đối tượng khai trơn tru trước cảnh sát với thái độ dửng dưng đến lạnh người. Sunil Kuchakurni từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngỗ ngược. Lớn lên, hắn thường xuyên tụ tập với đám bạn lêu lổng, tham gia vào những vụ bạo lực hay mất cắp trên địa bàn và bị liệt vào danh sách đen của cảnh sát. Sau khi kết hôn, những tưởng Sunil sẽ chí thú làm ăn nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”. Mặc dù có vợ và 3 con nhưng "hắn không có việc làm và phải sống dựa vào tiền lương hưu của mẹ. Hắn là một kẻ nát rượu và thường xuyên trộm tiền của mẹ mình”, Thanh tra trưởng Sanjay More của Sở cảnh sát Shahupuri, thành phố Kolhapur, cho biết. Khuyên bảo nhiều nhưng không thể lay chuyển được đứa con trai duy nhất, bà Yelava Kuchakurni vô cùng chán nản và không cho hắn tiền nữa. Nhiều lần xin mẹ không được, Sunil ôm hận trong lòng. Theo lời khai của tên sát nhân, hôm đó, bà Yelava ở một mình trong nhà thì Sunil Kuchakurni khi ấy đang say xỉn, tới hỏi xin tiền. Bị từ chối, hắn liền nổi điên lên, xích cổ, tay chân mẹ lại như một con vật và liên tục đấm đá, gào thét bắt bà phải đưa tiền. Như một kẻ cuồng dại, vừa nói hắn vừa giơ tay tát mạnh vào mặt người mẹ. Cú đánh bất ngờ, tàn nhẫn của Sunil khiến bà Yelava ngã lăn ra sàn nhà. Người mẹ đáng thương dù phải chịu hành hạ nhưng vẫn quyết không cho. Thấy vậy, Sunil càng trở nên điên loạn và chạy ngay vào nhà bếp lấy ra một con dao phay chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. ------------------------------ Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 12/3/2018.

