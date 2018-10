Xử vụ phá rừng “khủng” nhất Bình Định: 9 lâm tặc lĩnh 81 năm tù

(Dân Việt) Ngoài bị phạt tù, 9 bị cáo đã có hành vi phá rừng với quy mô lớn tại xã An Hưng (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ rừng với tổng số tiền hơn 4,79 tỷ đồng.

Ngày 22.10, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng (huyện An Lão), tuyên phạt 9 bị cáo với tổng mức án 81 năm tù giam, buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho chủ rừng (UBND xã An Hưng) với tổng số tiền hơn 4,79 tỷ đồng do có hành vi phá 64,1ha rừng.

Các bị cáo bị khởi tố gồm: Lê Văn Thiệt (56 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo), Nguyễn Văn Ri, Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực, Phan Dễ (cùng trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Theo cáo trạng, các đối tượng trên đã có hành vi phá rừng trái phép tại khoảnh 7 và khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Cơ quan điều tra đã xác định được 3 nhóm và một cá nhân (tổng cộng 9 người) thực hiện hành vi phá rừng.

Ông Lê Văn Thiệt.

Từ tháng 7-9.2017, ông Lê Văn Thiệt đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Ri (43 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội xe máy Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo) thuê nhân công phá 37,5ha rừng sản xuất tại xã An Hưng (trữ lượng rừng bị thiệt hại là 2.868m3), gây thiệt hại 1,94 tỷ đồng. Ông Thiệt bị tuyên phạt 12 năm tù giam, ông Ri bị tuyên phạt 11 năm tù giam.

Từ tháng 7.2015-8.2017, nhóm Lê Hồng Đức (41 tuổi), Lê Xuân Hậu (32 tuổi), Nguyễn Nguyên Thực (34 tuổi) và Võ Dần (69 tuổi) cùng ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, đã phá 17,8ha rừng chức năng phòng hộ (trữ lượng rừng bị thiệt hại là 1.791,7m3), gây thiệt hại 1,93 tỷ đồng. HĐXX đã tuyên án bị cáo Hậu 10 năm tù giam, Lê Hồng Đức 9 năm tù, Võ Dần và Nguyễn Nguyên Thực đều lãnh án 8 năm tù giam.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại xã An Hưng vào năm 2017. Ảnh: Dũ Tuấn

Từ tháng 8.2016-8.2017, nhóm Văn Ngọc Triển (49 tuổi) và Nguyễn Cứ (54 tuổi) cùng ở xã Hoài Sơn, phá gần 7ha rừng (trong đó có 6,21ha rừng phòng hộ và 0,78ha rừng sản xuất, trữ lượng rừng bị thiệt hại 676m3), gây thiệt hại hơn 714 triệu đồng. Hai bị cáo này đều lãnh án 8 năm tù giam.

Ngoài ra, từ tháng 3-8.2017, ông Phan Dễ (58 tuổi, trú xã Hoài Sơn) đã phá hơn 1,85ha rừng (trữ lượng rừng bị thiệt hại là 186m3), gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Ông Dễ bị tuyên phạt 7 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, Dân Việt đã đăng loạt bài phản ánh vụ việc phá rừng tại xã An Hưng xảy ra vào năm 2017, được dư luận cả nước quan tâm và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định phải tiến hành điều tra, báo cáo kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đều khẳng định phải điều tra cho ra kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ phá rừng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Ngoài 9 người phá rừng bị bắt giữ, nhiều cán bộ giữ rừng và lãnh đạo địa phương của tỉnh Bình Định cũng đã bị xử lý trách nhiệm vì để lâm tặc “lộng hành”.