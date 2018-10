Yên Bái: Dàn cảnh bị cướp 110 triệu đồng để... giãn nợ

(Dân Việt) Do nợ nần trong làm ăn, không có tiền để trả, Hoàng Văn Khuyên đã dàn cảnh bị cướp để giãn nợ.

Công an xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 17h ngày 8.10, lực lượng này nhận được tin báo của Hoàng Văn Khuyên (sinh năm 1987 trú tại bản Hốc, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) về việc bị 2 thanh niên bịt khẩu trang chặn đường, khống chế cướp 110 triệu đồng.

Công an huyện Lục Yên đưa Hoàng Văn Khuyên (áo đỏ) đến dựng lại hiện trường.

Hoàng Văn Khuyên mô tả lại hành động, dựng lại hiện trường giả.

Vụ việc xảy ra tại đỉnh dốc giáp danh thôn 9 và thôn 10 xã Minh Chuẩn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Yên phối hợp công an xã Minh Chuẩn tổ chức điều tra theo dấu vết bị hại khai, trong quá trình điều tra và lấy lời khai. Đến 23h đêm cùng ngày, Hoàng Văn Khuyên đã thành khẩn khai báo vụ việc bị cướp là không đúng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Khuyên khai, trong quá trình làm ăn do nợ nần nhiều và bị chủ nợ giục trả, do chưa có tiền để trả nên Khuyên đã tự dựng hiện trường giả và báo tin bị cướp với mục đích giãn nợ. Hiện Công an huyện Lục Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.